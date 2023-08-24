Во Владивостоке после сильных ливней затопило четыре школы

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Проливные дожди в Приморье вызвали затопление в четырех образовательных учреждениях Владивостока, а также повлекли за собой разрушение асфальтовых дорог и подпорных стен в городе, сообщает местное правительство.
Штормовое предупреждение остается в силе по всему Приморью. В среду из-за прихода фронтальных систем начались сильные осадки, которые привели к подтоплениям в различных населенных пунктах, включая Владивосток, где затруднено движение по дорогам.
На ранний четверг более 90 человек и 100 единиц техники заняты ликвидацией последствий стихии, убирают мусор и наносы.
Согласно данным властей, в Уссурийске зарегистрировано 78 миллиметров осадков, что спровоцировало повышение уровня воды в реках. Во временных лагерях размещен 121 человек. Три многоквартирных дома и 17 частных участков в городе затоплены, идет откачка воды. В поселке Партизан автомобильное сообщение в районе железнодорожного моста прекращено.
В общем, по территории Приморья отмечается затопление домов и дорог. В пятницу региону грозит новый циклон, прогнозируется до 55 миллиметров осадков за сутки.
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«К вечеру 23 августа в городе зафиксировано 109 миллиметров осадков. Из-за интенсивных дождей произошло обрушение трех подпорных стен, затопление в четырех школах, сходы грунта и повреждение асфальта», — гласит официальное сообщение.
Согласно данным властей, в Уссурийске зарегистрировано 78 миллиметров осадков, что спровоцировало повышение уровня воды в реках. Во временных лагерях размещен 121 человек. Три многоквартирных дома и 17 частных участков в городе затоплены, идет откачка воды. В поселке Партизан автомобильное сообщение в районе железнодорожного моста прекращено.
В общем, по территории Приморья отмечается затопление домов и дорог. В пятницу региону грозит новый циклон, прогнозируется до 55 миллиметров осадков за сутки.
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Артем Кузьмин