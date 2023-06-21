Во Владивостоке при пожаре сгорели четыре автобуса

Фото: Фотобанк Московской области
На территории перевозчика во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса — РИА Новости
Во Владивостоке на территории автобусного перевозчика сгорели четыре маршрутных автобуса. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.
По предварительным данным приморской прокуратуры, возгорание произошло около 6:00 по местному времени (23:00 по мск). В ГУ МЧС по Приморскому краю рассказали, что информация о возгорании в автобусном парке поступила 21 июня в 07:25 (00:25 по мск).
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Волоколамске произошел крупный пожар на предприятии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«На территории ВПОПАТ №1 произошло возгорание, огнем повреждено четыре автобуса. Сейчас на месте работают службы, устанавливается масштаб повреждений и причины происшествия», — цитирует агентство слова собеседника.
«На момент прибытия пожарных горели четыре автобуса. Погибших и пострадавших нет. В 08:40 пожар ликвидирован на площади 50 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — добавил сотрудник МЧС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Волоколамске произошел крупный пожар на предприятии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян