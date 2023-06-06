Во Владивостоке пропали двое граждан КНДР

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Граждане КНДР пропали во Владивостоке после посещения посольства
Организация «ПримПоиск» рассказала, что во Владивостоке пропали женщина и подросток после посещения посольства Северной Кореи, предположительно, пропавшие – граждане КНДР, сообщает «РИА Новости».
По сообщению организация, пропавшей женщине Ким Кум Сун 43 года, а подростку Пак Квон Чжу 15 лет. 4 июня они выехали с территории консульства, их местонахождение до сих пор остается неизвестным.
Отмечается, что ситуацией уже занимаются правоохранительные органы, однако, их комментарии «ПримПоиск» пока распространять на стала.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ульяновске 53-летняя продавщица, торговавшая продукцией «Мистер Сидр».
По сообщению организация, пропавшей женщине Ким Кум Сун 43 года, а подростку Пак Квон Чжу 15 лет. 4 июня они выехали с территории консульства, их местонахождение до сих пор остается неизвестным.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ульяновске 53-летняя продавщица, торговавшая продукцией «Мистер Сидр».
Евгения Парфентьева