Во Владивостоке учитель физкультуры ударил ученика и начал его душить

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Во Владивостоке физрук напал на школьника и попытался его задушить.
Видео появилось в Telegram-канале «Приморье Онлайн». Автор публикации призвал обратить внимание на инцидент и привлечь учителя к ответственности. Сообщается, что физрук, который ударил ученика, сделал это в присутствии учительницы пострадавшего.
Физрук ударил школьника кулаком, а потом начал душить на глазах одноклассников. В СК РФ изучили видеозапись.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в США по обвинению в совращении школьников арестована учительница из штата Алабама. 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост работала в христианской школе города Люверн.
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Физрук ударил школьника кулаком, а потом начал душить на глазах одноклассников. В СК РФ изучили видеозапись.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в США по обвинению в совращении школьников арестована учительница из штата Алабама. 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост работала в христианской школе города Люверн.
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Мария Фирсова