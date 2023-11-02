Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между школьницей и таксистом

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Во Владивостоке таксист в ходе конфликта с 16-летней школьницей, которой поздней ночью стало плохо по пути домой, забрал её сумку. В УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что на таксиста возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.
По словам отца девушки, его дочь вернулась домой без личных вещей и была напугана.
Полицейским удалось задержать 29-летнего таксиста. Он признал свою вину и принёс школьнице извинения. Личные вещи возвращены потерпевшей. Таксисту грозит срок ареста до шести месяцев.
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«Установлено, что школьница, возвращаясь домой поздней ночью, поймала такси в районе улицы Набережной. По дороге потерпевшей стало плохо, впоследствии у неё открылась рвота. Водитель начал требовать от пассажирки оплатить расходы на химчистку салона автомобиля. В ходе словесного конфликта пассажирка выбежала из такси. В этот момент таксист схватил ее сумку, а затем, подождав некоторое время возвращения клиентки, покинул место происшествия», — говорится в сообщении ведомства.
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Диана Аванесян