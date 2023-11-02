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Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между школьницей и таксистом

МВД: Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между школьницей и таксистом
02 ноября 2023, 02:28
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Во Владивостоке таксист в ходе конфликта с 16-летней школьницей, которой поздней ночью стало плохо по пути домой, забрал её сумку. В УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что на таксиста возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.
По словам отца девушки, его дочь вернулась домой без личных вещей и была напугана.

«Установлено, что школьница, возвращаясь домой поздней ночью, поймала такси в районе улицы Набережной. По дороге потерпевшей стало плохо, впоследствии у неё открылась рвота. Водитель начал требовать от пассажирки оплатить расходы на химчистку салона автомобиля. В ходе словесного конфликта пассажирка выбежала из такси. В этот момент таксист схватил ее сумку, а затем, подождав некоторое время возвращения клиентки, покинул место происшествия», — говорится в сообщении ведомства.


Полицейским удалось задержать 29-летнего таксиста. Он признал свою вину и принёс школьнице извинения. Личные вещи возвращены потерпевшей. Таксисту грозит срок ареста до шести месяцев.

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#такси
#вещи
#водитель
#расходы
#происшествия
#школьница
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Сибирская язва бушует в одном из государств Африки
Zambia24: В Замбии выявлено более 330 случаев заражения сибирской язвой
02 ноября 2023, 01:05

Фото: iStock/vchal

В Республике Замбия выявлено уже более 330 случаев заражения штаммом сибирской язвы, при этом четверо граждан этой южноафриканской страны уже скончались. Об этом сообщает онлайн-издание Zambia24 cо ссылкой на слова главы Минздрава республики Сильвии Масебо.
«В стране произошла вспышка сибирской язвы, число заболевших достигло 335, летальных случаев — четыре», — отметила министр.

Напомним, что сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — это особо опасное и молниеносно протекающее инфекционное заболевание, вызванное бактерией Bacillus anthracis, которое поражает сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. По словам специалистов, заражение сибирской язвой происходит моментально, достаточно просто взять мясо больного животного в руки. Животное же может заразиться, раскопав скотомогильники.

У людей сибирская язва имеет две формы: кожную и лёгочную, первую из которых можно определить по внешним признакам, а вторую – по опросу самого пациента. При кожной форме сибирской язвы у пациента наблюдается крупные пятна угольного цвета. Лёгочная форма гораздо опаснее, летальность при ней достигает 90% даже при проведённой терапии антибиотиками. Симптоматика при лёгочной форме – это высокая температура и лихорадочное состояние.

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#африка
#болезни
#смерть
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Американские СМИ сообщают о возможном неудачном запуске ракеты Minuteman III
02 ноября 2023, 00:44

Фото: iStock/aapsky

Испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которое должно было состояться в среду, 1 ноября, вероятнее всего, закончилось неудачей. Об этом сообщило издание Noozhawk округа Санта-Барбара в Калифорнии, где расположена база Космических сил США Ванденберг.
«Испытательный пуск ракеты Minuteman III, как и планировалось, был проведен в среду с базы Космических сил Ванденберг, но, по всей видимости, пошел не по плану», — сообщило издание, особо подчеркнув тот факт, что, вопреки обыкновению, военные вот уже сутки хранят молчание по поводу запуска МБР. При этом ни фото, ни видео этого события также не обнародовано.

Ранее Пентагон официально сообщил, что в среду Соединённые Штаты планировали провести испытательный пуск МБР Minuteman III для проверки боеготовности американского оружия ядерного сдерживания, а также «его летальности и эффективности».

Minuteman III, дальность действия которой составляет 12 тысяч километров — единственная на сегодняшний день является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США. На вооружении американской армии сейчас находится 400 таких ракет, стоящих на боевом дежурстве в районах авиабазы Малстром в штате Монтана, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота.

Upd: Командование ВВС США подтвердило, что безопасным образом уничтожило МБР Minuteman III без боевой части ​из-за обнаружения аномалии во время испытательного запуска.

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#ракета
#сша
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SHOT: В Рязани застрелен начальник отделения службы судебных приставов
02 ноября 2023, 00:22

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

В Рязани жестоко убит начальник отделения службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский, сообщает Telegram-канал SHOT. Любопытно, что убийство произошло в профессиональный праздник жертвы — День судебного пристава.
Неизвестный в маске несколько раз выстрелил Калужскому в голову в одном из рязанских дворов на улице Сельских Строителей в микрорайоне Недостоево, около магазина «Магнит Косметик».



Сейчас на месте сейчас работают полиция и криминалисты. Одна из основных версий убийства — профессиональная деятельность Калужского, однако не исключается и личный конфликт.

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#рязанская область
#приставы
#убийство
#стрельба
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В США арестовали четырёх россиян по обвинению в экспорте товаров
02 ноября 2023, 00:19

Фото: iStock/rarrarorro

В США четверо россиян были арестованы по обвинению в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения. Об этом пишет РИА Новости.
«Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в РФ», — цитирует агентство заявление американского Минюста.

Власти США обвиняют граждан РФ в незаконных поставках в Россию микросхем, полупроводников и другой микроэлектроники на семь миллионов долларов. Американская сторона утверждает, что товары планировалось использовать в военных целях.

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#суд
#дело
#уголовное дело
#товары
#заявление
#рф
#сша
#россияне
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Московские спасатели помогли 10-летнему москвичу сохранить самое дорогое
МЧС: В Москве электронная ногтеточка едва не лишила ребёнка крайней плоти
02 ноября 2023, 00:01

Фото: iStock?Semen_Salivanchuk

В Москве спасатели смогли помочь десятилетнему жителю столицы, который едва не лишился своей крайней плоти в результате экспериментов с электронной ногтеточкой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
Изначально информация о происшествии распространилась журналистами канала Baza. По их сведениям, мальчик прикладывал ногтеточку к различным частям тела, и в какой-то момент устройство просто-напросто втянуло в себя крайнюю плоть ребёнка. После того, как самостоятельно помочь пострадавшему не удалось, пришлось вызывать спасателей.

Как отметили в ведомстве, 16-минутная операция по освобождению интимных частей тела десятилетнего экспериментатора проходила «с ювелирной точностью» и использованием слесарного инструмента. В итоге, всё закончилось хорошо.

«Любопытной Варваре ещё не то оторвали», — иронично подытожили в телеграме МЧС.

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#мчс
#спасатели
#москва
#дети
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Совладельца «Альфа групп» Кузьмичева во Франции обвинили в отмывании денег
01 ноября 2023, 23:18

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Финансовая прокуратура Франции предъявила совладельцу «Альфа-групп» российскому бизнесмену Алексею Кузьмичеву обвинения в отмывании денег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение французского надзорного ведомства.
В настоящее время Кузьмичева отпустили под залог в размере 8 миллионов евро.

Напомним, 30 октября издание Le Monde сообщило, что во Франции задержан совладелец «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев. Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций.

В объектах недвижимости, которые принадлежат Кузьмичеву, были проведены обыски, в том числе на его вилле в Сен-Тропе и в парижской квартире. В результате проверки было найдено несколько пачек с деньгами. Отмечается, что порядка ста человек участвовали в проведении обысков. Бизнесмен находится под санкциями Евросоюза.

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#бизнесмен
#коррупция
#франция
#россия
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У столичного военкомата обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство
01 ноября 2023, 22:10

Фото: iStock/aerogondo

Рядом с военкоматом в Москве обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаружили рядом с военным комиссариатом на улице Дмитрия Ульянова Академического района столицы.

Территория вокруг военкомата оцеплена, на место происшествия выехали полицейские и спасатели. В настоящий момент ожидается прибытие сапёров. 

Ранее предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили рядом с Международным шоссе, недалеко от аэропорта Шереметьево. Объект имел цилиндрическую форму и металлический наконечник. Его длина составляла около 30 сантиметров.

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#москва
#сву
#военком
#полиция
#взрывчатка
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В Дагестане уволили чиновника Батырханова, принимавшего участие в беспорядках
01 ноября 2023, 21:20

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Дагестане уволили чиновника, который принимал участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов.

В этой акции принял участие и начальник отдела администрации города Избербаша Марат Батырханов.

Глава Дагестана Сергей Меликов показал видеозапись, на который Батырханов едет на машине в аэропорт и говорит, что нужно сделать все, чтобы прилетающие из Израиля «забыли дорогу сюда».

В результате, чиновник-бунтарь был уволен со своей должности.

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#аэропорт
#протесты
#дагестан
#чиновники
#увольнение
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Жительнице Камчатки, систематически избивавшей сына, вынесли приговор
Жительницу Камчатки приговорили к трём годам условно за избиение сына
01 ноября 2023, 21:09

Фото: iStock/zoka74

Суд на Камчатке вынес приговор местной жительнице, которая систематически избивала сына, об этом сообщили в краевом Следственном комитете.
По информации следствия, с 16 марта по 20 мая 40-летняя женщина постоянно наносила увечья и оскорбляла своего 17-летнего сына, потому что ей не нравилось его поведение. 

В результате, женщину признали виновной по статье «Истязание с применением пытки». Суд вынес ей приговор с наказанием в виде лишения свободы сроком три года два месяца условно, с испытательным сроком три года. 

Отмечается, что в отношении матери были также возбуждены уголовные дела об угрозе убийства, а также ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Однако, позже эти обвинения с женщины сняли.

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#суд
#приговор
#мать
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