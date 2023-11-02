Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между школьницей и таксистом

Во Владивостоке таксист в ходе конфликта с 16-летней школьницей, которой поздней ночью стало плохо по пути домой, забрал её сумку. В УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что на таксиста возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.