Во Владивостоке яхтсмен оставил без света более 25 тысяч местных жителей

Фото: Минэнерго МО
Во Владивостоке яхтсмен повредил провода ЛЭП и лишил электричества более 25 тысяч жителей района Владивостока.
Telegram-канал Amur Mash. пишет, что электричество пропало из 182 домов в Эгершельде. Яхтсмен оборвал мачтой два нижних кабеля, которые находились в месте перехода через канал на остров Елена.
Специалисты пытаются решить проблему с помощью резервных источников питания. На восстановительные работы необходимо примерно четыре часа.
Скрывшегося с места аварии яхтсмена ищут полицейские.
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Мария Фирсова