Во Владивостоке задержали мошенника, обвинявшего пенсионерок в госизмене

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Курьера телефонных аферистов задержали за развод пожилых людей на деньги
Правоохранительные органы задержали во Владивостоке 36-летнего курьера, забиравшего у пенсионерок обманным путем выманенные деньги, сообщает Lenta.ru.
По информации СМИ, пенсионеркам звонили мошенники и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убеждали жертв, что с их банковских счетов происходили переводы во вражеские страны, и теперь им грозит уголовная статья «Госизмена». Затем, чтобы избежать наказания, мошенники убеждали пожилых людей собрать все имеющиеся дома деньги и передать курьеру.
Именно последнего и поймали полицейские. По словам задержанного, он получал от пенсионерок наличные, клал на карту, переводил на сторонний счет, а два процента суммы оставлял себе.
На курьера завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Его «начальника» полиция продолжает разыскивать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший начальник антикоррупционного главка МВД России Денис Сугробов досрочно вышел на свободу из исправительной колонии города Скопин Рязанской области.
По информации СМИ, пенсионеркам звонили мошенники и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убеждали жертв, что с их банковских счетов происходили переводы во вражеские страны, и теперь им грозит уголовная статья «Госизмена». Затем, чтобы избежать наказания, мошенники убеждали пожилых людей собрать все имеющиеся дома деньги и передать курьеру.
На курьера завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Его «начальника» полиция продолжает разыскивать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший начальник антикоррупционного главка МВД России Денис Сугробов досрочно вышел на свободу из исправительной колонии города Скопин Рязанской области.
Евгения Парфентьева