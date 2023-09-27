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Во Владивостоке запах гнилой картошки погубил двух местных жителей

РЕН ТВ: Во Владивостоке запах гнилой картошки погубил двух местных жителей
27 сентября 2023, 03:38
Фото: iStock/schulzie

Фото: iStock/schulzie

Во Владивостоке двое мужчин погибли в гараже, где хранилась старая картошка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагический инцидент произошёл в Первомайском районе. В погребе одного из гаражей были обнаружены тела мужчин 1992 года рождения. В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что признаки насильственной смерти отсутствовали.

Отмечается, что мужчины делали уборку в гараже, где хранился старый картофель. Предварительно, погибшие отравились испарениями гниющей картошки.


Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

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#тела
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В Астрахани задержали депутата с наркотиками
СК: В Астрахани задержали депутата с наркотиками
27 сентября 2023, 03:55

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В Астрахани в отношении депутата городской думы возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы муниципального образования город Астрахань, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ», – говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что мужчина незаконно приобрел наркотическое вещество в целях сбыта. Его задержали 24 сентября, не позволил тем самым довести задуманное преступление до конца.

Уточняется, что у подозреваемого изъяли три свертка с наркотиками общим весом 3,96 грамма.

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В Уфе задержали 20 мужчин из-за драки с топорами на оптовом рынке
Shot: В Уфе задержали 20 мужчин из-за драки с топорами на оптовом рынке
27 сентября 2023, 01:40

Фото: iStock/Chalabala

В Уфе в результате массовой драки с топорами на оптовом рынке госпитализированы шесть человек. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.
В публикации говорится, что в мясном павильоне начался конфликт между людьми на машинах с автомобильными номерами Ингушетии и мигрантами из Узбекистана. Ссора началась из-за долга, и после словесных перепалок перешла в массовую потасовку с тесаками для разделки мяса и топорами. Кроме того, один из участников драки стал стрелять из травматического пистолета.

По информации канала, потасовку между 20 мужчинами удалось остановить только прибывшим полицейским. Шестеро участников конфликта госпитализированы, у одного из них прорублен череп.

Отмечается, что против подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц»).

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#череп
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В Петербурге Мисс Россия-Вселенная 2020 попыталась ограбить «Леруа Мерлен»
Mash: В Петербурге Мисс Россия-Вселенная 2020 попыталась ограбить «Леруа Мерлен»
27 сентября 2023, 01:31

Фото: iStock/tanyss

В Санкт-Петербурге Мисс Россия-Вселенная 2020 Светлана Сергеева вместе со спутником совершили попытку вывезти на машине из магазина «Леруа Мерлен» неоплаченные товары. Об этом пишет Телеграм-канал «Mash».
В публикации говорится, что пара на серебристом Range Rover попыталась вывезти из магазина неоплаченные товары. За рулём автомобиля, оформленного на Сергееву, находился мужчина.

Инцидент произошёл в «Леруа Мерлен» на Парашютной улице. Сотрудники строймаркета попытались заблокировать проезд внедорожнику собой и тележками, однако им это не удалось, и пара скрылась. Удалось ли им похитить что-либо из товаров не уточняется.

Муж Сергеевой при этом заявил в ходе телефонного разговора с журналистами, что не знает, где находится его жена, и не может с не2й связаться.

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#кража
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Минимум 68 человек погибли при взрыве в Нагорном Карабахе
27 сентября 2023, 00:04

Фото: iStock/trikolor

Согласно уточнённым данным, по меньшей мере 68 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ереванский информационный портал 24News cо ссылкой на омбудсмена непризнанной республики Гегама Степаняна.
«Число подтвержденных случаев гибели в результате взрыва составляет 68 (личности 21 человека установлены, остальных нет). Число пострадавших — 290», — отмечается в заявлении Степаняна.

В то же время в Минздраве Армении сообщили, что заявление министра Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом: «Министр озвучила общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению», — пишет 24News со ссылкой на заявление ведомства.

Взрыв произошёл 25 сентября на АЗС на дороге Степанакерт – Аскеран. В результате происшествия в больницы были доставлены 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Кроме того, сообщается, что остаётся большое количество людей, признанных пропавшими без вести. Специалисты экстренных служб продолжают работу на месте ЧП и выясняют все детали происшествия.

Большое количество людей, скопившихся на АЗС, было обусловлено их желанием покинуть непризнанный Нагорный Карабах и въехать на территорию Армении.

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#взрыв
#погибшие
#пострадавшие
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Тюменский детский сад, в котором погиб ребенок, выплатит семье девочки 4,5 млн
26 сентября 2023, 23:46

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В городе Тобольск Тюменской области детский сад, где погиб двухлетний ребенок, выплатит родителям девочки 4,5 миллиона рублей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Уточняется, что тело несовершеннолетней было найдено на игровой площадке детского учреждения в сентябре прошлого года.

«Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 млн рублей», — проинформировали в прокуратуре Тюменской области.

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#суд
#инцидент
#компенсации
#детский сад
#девочка
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«Страна.ua»: В центре Херсона прогремели взрывы
26 сентября 2023, 23:32

Фото: iStock/RamonCast

В центре города Херсон, подконтрольного Киеву, раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в центре Херсона», — говорится в публикации.

Отмечается, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.

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#взрыв
#украина
#херсонская область
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В Петербурге произошло частичное обрушение железнодорожного моста
26 сентября 2023, 22:47

Фото: iStock/Yuliya Shauerman

В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции «Удельная» произошло частичное обрушение моста. Об этом пишет Gazeta.SPb.
Отмечается, что частичное обрушение конструкции железнодорожного моста произошло 25 сентября вечером. Обломки моста упали на пути и задели провода, в результате чего движение поездов было временно остановлено. При инциденте никто не пострадал. 

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#движение
#инцидент
#мост
#железная дорога
#санкт-петербург
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СК: Инцидент в Подмосковье закончился стрельбой и реанимацией для трех мужчин
26 сентября 2023, 22:31

Фото: istock / naffarts

В подмосковном городе Красногорск произошла массовая драка между уроженцами Узбекистана и Таджикистана. Инцидент закончился стрельбой и реанимацией для троих мужчин. В результате потасовки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По информации следствия, один из мужчин взял ружье и несколько раз выстрелил в своих противников, после чего скрылся с места преступления. 25 сентября в реанимацию попали трое мужчин с огнестрельными ранениями. Состояние пострадавших оценивается как критическое. 

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника. 

Ранее в селе Дзержинском Томской области мужчина расстрелял из Калашникова мать, сестру и племянника во время спора о наследстве. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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#дело
#драка
#следственный комитет
#уголовное дело
#инцидент
#сотрудники
#ружье
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Работники Мособлпожспаса помогли пассажирам врезавшейся в столб маршрутки
26 сентября 2023, 22:21

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками Ногинского спасательного центра МЧС помогли 13 пострадавшим в ДТП у посёлка Зелёный Богородского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе областного спасательного ведомства.
На федеральной трассе М-7 «Волга» водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб освещения, который от удара упал.
 
На место ДТП оперативно прибыли экстренные службы. Спасатели отключили аккумулятор повреждённого микроавтобуса, чтобы тот не загорелся, и помогли донести пострадавших до машины скорой помощи. 
 
В маршрутке находились 20 человек, в том числе двое детей. По последним данным, в аварии пострадали 12 взрослых и девятилетний ребёнок. В больницы Балашихи, Ногинска и Электростали доставили 11 пациентов.

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