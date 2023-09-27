Во Владивостоке запах гнилой картошки погубил двух местных жителей

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Во Владивостоке двое мужчин погибли в гараже, где хранилась старая картошка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагический инцидент произошёл в Первомайском районе. В погребе одного из гаражей были обнаружены тела мужчин 1992 года рождения. В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что признаки насильственной смерти отсутствовали.
Отмечается, что мужчины делали уборку в гараже, где хранился старый картофель. Предварительно, погибшие отравились испарениями гниющей картошки.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.
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Отмечается, что мужчины делали уборку в гараже, где хранился старый картофель. Предварительно, погибшие отравились испарениями гниющей картошки.
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Диана Аванесян