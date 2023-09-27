Во Владивостоке запах гнилой картошки погубил двух местных жителей

В подмосковном городе Красногорск произошла массовая драка между уроженцами Узбекистана и Таджикистана. Инцидент закончился стрельбой и реанимацией для троих мужчин. В результате потасовки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.