Во Внуково из-за поломки вернулся самолет, летевший в Турцию

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Летевший в Турцию самолет пришлось возвращать в Москву из-за поломки в полете
Летевший в Турцию самолет пришлось разворачивать на полпути и возвращать в Москву из-за поломки в полете. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Речь идет о рейсе авиакомпании AZUR air. Он вылетел из Москвы в Анталью, однако в полете борт сломался и самолет на полпути его развернули обратно. Пассажирам по громкой связи объявили, что самолет по техническим причинам возвращается в Москву.
Посадка прошла благополучно, пассажиров вывели из самолета, им пообещали отправку другим рейсом через несколько часов.
Ранее подобная ситуация произошла с самолетом, который летел из Москвы в Сочи. Boeing-737 компании S7 сел в Саратове по техническим причинам.
Речь идет о рейсе авиакомпании AZUR air. Он вылетел из Москвы в Анталью, однако в полете борт сломался и самолет на полпути его развернули обратно. Пассажирам по громкой связи объявили, что самолет по техническим причинам возвращается в Москву.
Ранее подобная ситуация произошла с самолетом, который летел из Москвы в Сочи. Boeing-737 компании S7 сел в Саратове по техническим причинам.
Екатерина Шмакова