Во Внуково обнаружили 12 мёртвых лис в багаже пассажира

Фото: istockphoto/Wojciech Sobiesiak
В столичном аэропорту Внуково сотрудники ветеринарного контроля изъяли у прибывшего из Египта в Россию пассажира 12 тушек фенеков, лежавших в багаже.
Россельхознадзор сообщает, что глаза лис были мутными, а зрачки не реагировали на свет. Специалисты признали животных мёртвыми.
У мужчины не было ветеринарных сопроводительных документов на зверей, а также разрешения Россельхознадзора на ввоз лис в страну.
Возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что в Перми собака остановила самолет, выскочив в аэропорту на взлетно-посадочную полосу.
Инцидент случился в пятницу, 18 августа, около 6:00.
Глухая москвичка получила книгу о жизни без конфликтов вместо обещанного Dyson
В Перми собака остановила самолет в аэропорту
В Челябинске пассажиров рейса Москва-Челябинск час не выпускали из самолёта после посадки
У мужчины не было ветеринарных сопроводительных документов на зверей, а также разрешения Россельхознадзора на ввоз лис в страну.
Ранее сообщалось, что в Перми собака остановила самолет, выскочив в аэропорту на взлетно-посадочную полосу.
Инцидент случился в пятницу, 18 августа, около 6:00.
«Аэропорт Пермь. Во время разбега экипажу была дана команда прекратить взлет, на полосе собака. Экипаж зарулил на стоянку», — пишет источник.Читайте также:
Глухая москвичка получила книгу о жизни без конфликтов вместо обещанного Dyson
В Перми собака остановила самолет в аэропорту
В Челябинске пассажиров рейса Москва-Челябинск час не выпускали из самолёта после посадки
Мария Фирсова