Во Внуково пассажиры могут опоздать на рейс из-за остановки багажных лент

В подмосковном городском округе Лосино-Петровский два человека погибли и ещё один тяжело пострадал после того, как водитель вёзшего их автомобиля проехал на красный свет на железнодорожном переезде и столкнулся с электричкой. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.