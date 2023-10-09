Во Внуково пассажиры могут опоздать на рейс из-за остановки багажных лент

Фото: iStock/anyaberkut
В столичном аэропорту Внуково сломались ленты приема багажа.
«Осторожно, Москва» сообщает, что пассажиров отправили на ручную сдачу, поэтому на месте возникла большая очередь.
По словам пассажиров, аэропорт ситуацию им не комментирует.
Напомним, что в субботу, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства наносятся массированные ракетные удары. Сообщается о сотнях пострадавших и десятках погибших. В РСТ призвали россиян, находящихся на территории Израиля, постоянно отслеживать информацию и выполнять требования местных властей. Также важно следить за данными Министерства экономического развития РФ и Министерства иностранных дел РФ.
Читайте также:
Российский союз туриндустрии обратился к россиянам, находящимся в Израиле
В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов
В Мурманске самолет ушел на второй круг из-за лося на посадочной полосе
«Очередь огромная и никакой организации со стороны сотрудников аэропорта. Давка, драки, крики, слёзы, дети, конфликты — полиция разнимает. Все опаздывают», — рассказала одна из пассажирок.
«Не пустят ли рейсы без людей, который не успели сдать багаж — непонятно»,- рассказывает очевидица.Ранее сообщалось, что информация о пострадавших в Израиле россиянах не поступала, а рейсы российских авиакомпаний выполняются с задержками. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Напомним, что в субботу, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства наносятся массированные ракетные удары. Сообщается о сотнях пострадавших и десятках погибших. В РСТ призвали россиян, находящихся на территории Израиля, постоянно отслеживать информацию и выполнять требования местных властей. Также важно следить за данными Министерства экономического развития РФ и Министерства иностранных дел РФ.
Читайте также:
Российский союз туриндустрии обратился к россиянам, находящимся в Израиле
В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов
В Мурманске самолет ушел на второй круг из-за лося на посадочной полосе
Мария Фирсова