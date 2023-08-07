Во Внуково задержали армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее

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Сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково» задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за границу золотую цепь весом в два килограмма и стоимостью в девять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Сообщается, что во время прохождения зеленого коридора армянин сильно переживал. После чего он предъявил сотрудникам таможни «цепь из металла желтого цвета», стоимость которой составляет якобы 50 тысяч рублей.
По результатам экспертизы, стоимость золотой цепи составила 9 миллионов рублей. А также в ее составе золото 999-й пробы.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дело. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего мужчину, который подозревается в надругательстве над четырьмя девочками.
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По результатам экспертизы, стоимость золотой цепи составила 9 миллионов рублей. А также в ее составе золото 999-й пробы.
Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего мужчину, который подозревается в надругательстве над четырьмя девочками.
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Екатерина Коршунова