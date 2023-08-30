Во время крушения БПЛА в Рузском округе никто не пострадал

30 августа, ночью, беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского городского округа.

Уничтоженный ПВО беспилотник упал на территорию жилого сектора деревни Лукино Рузского округа.

Беспилотник врезался в ствол дерева, но взрывной волной от него выбило стёкла в домах неподалёку и пострадал забор одного из домов.





При крушении беспилотник задел провода линии электропередач, многие дома находились без электричества. Сообщается, что сотрудники «Россетей» оперативно отреагировали на ситуацию уже восстановили подачу электроэнергии обесточенным домам.

Среди местного населения никто не пострадал. Паники среди жителей нет.