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Во время съёмок фильма в центре Москвы машина сбила пенсионера, в результате чего, он получил травму головы. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Во время сцены с автомобилем, работники съемочной площадки не уследили за машиной, что привело к травме пенсионера, который попал под авто. 84-летний мужчина сильно ударился головой. От госпитализации пенсионер отказался, ему была оказана медицинская помощь, после чего он убыл домой.
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