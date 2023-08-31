Во время «вписки» в Екатеринбурге парню вырвали глаз

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«У нас всё в крови: лестница, подъезд. В 23:20 они стали шуметь, а дальше начался просто ужасный ор», - прокомментировала ситуацию соседка.
«Ему вырвали глаз и выкинули его с балкона на тротуар. То есть там люди ходят — и глаз лежит», - подытожила взволнованная женщина.
Запертых в квартире девушек пришлось эвакуировать через общедомовой балкон, дверь в квартиру соседям никто не открыл.
Отмечается, что ни в полицию, ни в скорую помощь никто не обращаться.
Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.
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