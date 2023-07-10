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В Сочи вода в реке Хорота достигла опасных отметок. В воскресенье, 9 июля, вечером сработали датчики «Опасное явление», а для оповещения людей были включены сирены. Об этом сообщает в Телеграм-канале администрации курорта.
При этом в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, смерчи, град и выход рек из берегов. В микрорайоне Хоста ливни уже испортили инфраструктуру, из подвалов подтопленных домов продолжается откачка воды.
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Диана Аванесян