Водитель автобуса выстрелил в пассажира за просьбу подъехать к остановке

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В Новокузнецке водитель автобуса выстрелил в ногу пассажиру, когда тот попросил его подъехать к остановке, сообщает vse42.ru.
По информации СМИ, автобус стоял на конечной остановке и не начинал забирать пассажиров. Один мужчина стал возмущаться и попросил водителя все же начать маршрут. В этот момент водитель автобуса вышел из кабины, выстрелил мужчине в ногу, сел назад и уехал.
Известно, что пострадавший обратился в полицию, однако, о его нынешнем состоянии, после выстрела в ногу, ничего не сообщается.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Балашихе мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми.
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Известно, что пострадавший обратился в полицию, однако, о его нынешнем состоянии, после выстрела в ногу, ничего не сообщается.
Ранее в Балашихе мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми.
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Евгения Парфентьева