Водитель без прав погиб в ДТП в Ямало-Ненецком автономном округе

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По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и съехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся. Водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. В машине также находится пассажир, который был пристёгнут, он не получил травм, но его доставили в больницу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.