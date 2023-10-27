Водитель «Газели» насмерть сбил женщину в Москве

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Водитель грузовика «Газель», сдавая назад, насмерть сбил женщину на юго-западе Москвы. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.
Отмечается, что происшествие случилось на улице Вавилова в Донском районе Москвы.
Водитель автомобиля «Газель» не заметил пешехода во время движения назад и наехал на женщину. Она скончалась на месте от полученных травм, следует из данных прокуратуры Москвы.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве пострадали минимум три человека. Авария произошла 26 октября, было повреждено более десяти автомобилей.
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Водитель автомобиля «Газель» не заметил пешехода во время движения назад и наехал на женщину. Она скончалась на месте от полученных травм, следует из данных прокуратуры Москвы.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве пострадали минимум три человека. Авария произошла 26 октября, было повреждено более десяти автомобилей.
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Анастасия Чинкова