Водитель Камаза переехал беспилотник в Рязанской области

Фото: iStock/Sergey Ryabinichev
В селе Тюшево Рязанской области водитель большегруза проехался по валявшемуся на дороге беспилотнику, сообщает Telegram-канал SHOT.
Водитель фуры не разглядел устройство, и сразу, как наехал на него, услышал громкий хлопок.
У машины повреждены два задних колеса. Водитель, к счастью, не пострадал.
Выяснилось, что под колесами фуры разорвался БПЛА кустарникового типа. Позже, еще два таких же устройства нашли в поле, примерно в 20 метрах от дороги.
Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто и откуда запустил дроны.
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У машины повреждены два задних колеса. Водитель, к счастью, не пострадал.
Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто и откуда запустил дроны.
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Евгения Парфентьева