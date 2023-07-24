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Водитель Камаза переехал беспилотник в Рязанской области

В Рязанской области беспилотник разорвался под колесами Камаза
24 июля 2023, 10:28

Фото: iStock/Sergey Ryabinichev

В селе Тюшево Рязанской области водитель большегруза проехался по валявшемуся на дороге беспилотнику, сообщает Telegram-канал SHOT.
Водитель фуры не разглядел устройство, и сразу, как наехал на него, услышал громкий хлопок.

У машины повреждены два задних колеса. Водитель, к счастью, не пострадал.


Выяснилось, что под колесами фуры разорвался БПЛА кустарникового типа. Позже, еще два таких же устройства нашли в поле, примерно в 20 метрах от дороги.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто и откуда запустил дроны.

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#Рязанская область
#Фура
#Беспилотник
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Волонтеры искали в лесу Питера женщину, а нашли труп мужчины
В Санкт-Петербурге волонтеры нашли труп мужчины, когда искали пропавшую женщину
24 июля 2023, 10:50

Фото: iStock/Aroma photography

В Санкт-Петербурге отряд волонтеров разыскивал женщину, потерявшуюся у Иликовской дороги, однако, обнаружить им удалось только труп мужчины, сообщает «РЕН ТВ».
«Труп без внешних признаков насильственной смерти лежал на спине под деревом. На вид мужчине было 50-60 лет. Рост около 175 см, нормального телосложения», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.  

При этом, по информации «РЕН ТВ», найденный мужчина умер уже давно. При нем не нашли никаких документов, особых примет у трупа также нет.  

Тело доставили в морг для установления личности погибшего и причин его смерти.  

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#Санкт-Петербург
#Волонтеры
#Труп мужчины в лесу
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На Комсомольском проспекте в Москве взрывом БПЛА выбито несколько окон
24 июля 2023, 10:26

Фото: istockphoto/AlexandrBognat

На Комсомольском проспекте в центре Москвы в результате взрыва беспилотного летательного аппарата выбито несколько окон. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Глава городской администрации пообещал, что городские власти максимально быстро помогут жильцам устранить все последствия взрыва. Ранее Собянин прокомментировал ночную атаку двух беспилотников на Москву. Он рассказал, что около 4 часов утра БПЛА нанесли удары по двум нежилым зданиям. Мэр сообщил, что серьезных разрушений и пострадавших нет. 

После подавления средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотники потерпели крушение. В результате взрыва одного из них пострадал дом №17 по Комсомольскому проспекту, где вылетели стекла нескольких окон. Второй дрон попал в высотное здание с вывеской «Леруа Мерлен» на улице Лихачева. Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области временно перекрыто.

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#москва
#окна
#собянин
#беспилотник
#атака
#здание
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Собянин сообщил об ударах БПЛА по двум нежилым зданиям в Москве
Собянин подтвердил удар БПЛА по нежилым зданиям в Москве
24 июля 2023, 10:18

Фото: сайт Кремля

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что удары беспилотников по двум нежилым зданиям зафиксированы в Москве около 04:00 мск.
Он заявил, что удары были зафиксированы в столице в 04:00 мск. В результате атаки, разрушений и пострадавших нет. На место инцидента были направлены оперативные службы. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграмм-канале. 

​Минобороны РФ подтвердило информацию о ​попытке атаки киевским режимом объектов ​в российской столице. 

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#Собянин
#Москва
#БПЛА
#атака
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В Москве задержан главный инженер ТЦ «Времена года», в котором погибли 4 человека
СК задержал подозреваемого по делу о прорыве кипятка в ТЦ «Времена года»
24 июля 2023, 10:17

Фото: iStock/BrianAJackson

39-летний инженер, подозреваемый по делу о прорыве горячей воды в столичном ТЦ «Времена года», задержан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Напомним, в субботу 22 июля в столичном торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. В результате, четыре человека заживо сварились в кипятке, все они – сотрудники супермаркета «Глобус Гурмэ». Еще 20 человек получили травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.  

«Задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса», - говорится в сообщении ведомства.  

Представители СК добавили, что подозреваемого скоро доставят в суд, где для него будет избрана мера пресечения.  

Сейчас инженера подозревают по статье СК РФ «Нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».  

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#Времена года
#Инженер
#СК
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Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность экстремистской организации
24 июля 2023, 10:10

Фото: istockphoto / Diy13

ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена пресечена противоправная деятельность членов запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».
В ходе оперативных мероприятий сотрудникам ведомств удалось установить девять жителей Подмосковья, распространяющих вероучения экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории Российской Федерации) и вовлекающих новых членов в указанную организацию, сообщает «Радио 1» пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

В отношении участников международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории Российской Федерации) возбуждено уголовное дело по частям 1, 2  статьи 282.2 УК России «Участие в деятельности экстремистской организации» на основании представленных УФСБ России по городу Москве и Московской области материалов.

В результате обыска в месте проживания подозреваемых, была найдена запрещенная литература и предметы, которые свидетельствуют о приверженности радикальным направлениям вероисповедания.

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#ФСБ России
#МВД
#УФСБ
#экстремистская организация
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В Приморском крае ребенок погиб во время поездки на гидроцикле
Ребенок погиб в ДТП с гидроциклом в Приморском крае
24 июля 2023, 09:54

Фото: iStock/Motortion

На Ливадийском озере в Приморском крае ребенок погиб во время поездки на гидроцикле, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, отец с 10-летним сыном выехали на водную прогулку на гидроцикле Yamaha. Однако, в какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в катер.  

Отец выжил, а вот его сын скончался на месте от полученных травм.  Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.  

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#Приморский край
#Гидроцикл
#Погибший ребенок
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В следовавшем в Ростов-на-Дону иностранном сухогрузе нашли следы взрывчатки
ФСБ нашла следы взрывчатки в сухогрузе, который шел из Турции в Россию
24 июля 2023, 09:24

Фото: iStock/nektofadeev@gmail.com

В трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Двадцать второго июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила», - прокомментировали ситуацию представители ФСБ.  

По информации ведомства, в мае судно стояло в украинском порту Килия, а затем, в июле в турецком порту Тузла команда, состоявшая из 12 граждан Украины, полностью поменялась, и сухогруз направился в России.  

По мнению ФСБ, эти факты свидетельствуют о том, что иностранное судно использовалось для доставки взрывчатых веществ на Украину.  

В итоге, проход судна под Крымским мостом был запрещен.  

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#Взрывчатка
#Сухогруз
#Турция
#Украина
#Ростов-на-Дону
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В Москве задержали главного инженера ТЦ «Времена года»
Главного инженера ТЦ «Времена года» вскоре доставят в суд Москвы
24 июля 2023, 09:12

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве задержали главного инженера ТЦ «Времена года», где 22 июля четыре человека сварились в кипятке, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, в субботу 22 июля в столичном торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. В результате, четыре человека заживо сварились в кипятке, все они – сотрудники супермаркета «Глобус Гурмэ». Еще 20 человек получили травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.  

Задержанного 39-летнего инженера вскоре доставят в суд в Москве, где ему изберут меру пресечения. Подозреваемому вменяется статья «Нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».  

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#Суд
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В Иркутской области молния ударила в моющегося ребенка
Школьник пострадал в результате попадания молнии в баню
24 июля 2023, 07:34

Фото: iStock/Jurkos

В Нижнеудинском районе Иркутской области четвероклассник пострадал, предположительно, в результате удара молнии, сообщает «Аргументы и Факты» со ссылкой на МВД региона.
Происшествие случилось вечером 23 июля. Пострадавший вместе со старшим братом мылись в бане. Когда последний вышел на улицу, то услышал в бане громкий хлопок.  

Вернувшись назад, парень обнаружил младшего брата с ожогами. Предположительно, в этот момент в баню ударила молния. Ребенка экстренно госпитализировали.  

Полиция проводит проверку по факту происшествия.  

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#Иркутская область
#Баню
#Молния
#Школьник
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