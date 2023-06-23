Водитель каршеринговой микролитражки протаранил пять машин в Подмосковье

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Уточняется, что об аварии на Варшавском шоссе в Подмосковье стало известно в пятницу, 23 июня. Водитель арендованного автомобиля марки Smart протаранил пять машин.
«Получив удар, автомобили стали врезаться друг в друга и перегородили практически всю дорогу», — говорится в сообщении.Информации о пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 23 июня в городе Дальнегорск Приморского края мужчина выехал с дороги, не справившись с управлением, и сбил пешехода, а после влетел в дерево. А в Хабаровске произошло ДТП с участием двух автобусов и автомобиля, в результате чего построгали пять человек. Их доставили в больницу.