Водитель маршрутки в Хабаровске в драке зарезал коллегу

Фото: istockphoto/zoka74
В Хабаровске конфликт двух водителей маршруток перерос в поножовщину, закончившуюся смертью одного из них. Подозреваемый уже задержан, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Предполагаемый убийца, азербайджанец 1958 года рождения, уже задержан. Правоохранители опрашивают свидетелей, проводят предписанные следственные действия с цель установления всех обстоятельств и подробностей происшедшего. Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство) продолжается.
Читайте также:
Mash: На Патриарших прудах в центре Москвы на мужчину напал неизвестный с ножом
Женщина зарезала подростка во время пьянки
В Королёве пьяный отчим кинул нож в детей, ранив одного из них
Александр Бойцов