Водитель Mazda сбил трёхлетнего ребёнка на востоке Москвы

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На востоке Москвы водитель Mazda сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе, об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.
«На ул. 1-я Владимирская 37-летний водитель автомобиля «Мазда» совершил наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении мамы», - прокомментировали ситуацию представители прокуратуры.
Пострадавшую трёхлетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение.
15 октября в Екатеринбурге водитель сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.
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