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Водитель насмерть сбил годовалую девочку во дворе дома

В Хабаровске водитель задавил годовалую девочку во дворе дома
28 июля 2023, 14:37

Фото: iStock/Motortion

В Хабаровске водитель насмерть сбил годовалую девочку, сообщили представители прокуратуры региона в интервью «РИА Новости».
«Годовалая девочка играла возле дома по улице Индустриальной, 9 в Хабаровске. Водитель 25 лет, трогаясь с места на Toyota Prius, не увидел ребенка на придомовой территории и наехал на него. В результате ДТП девочка погибла», - прокомментировала ситуацию представитель региона.

Она отметила, что мать девочки в этот момент наблюдала за ребенком неподалеку.


О дальнейшей судьбе водителя пока ничего не сообщается.

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#дтп
#водитель
#ребёнок
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Российский матрос написал «геморройное» заявление на своего капитана
Матрос заявил в полицию на капитана за то, что тот не давал ему вылечить геморрой
28 июля 2023, 15:01

Фото: iStock/marchmeena29

Матрос с Дальнего Востока написал заявление в полицию на своего капитана, сообщает канал Mash.
Матрос страдает от геморроя уже давно. На крайнем рейсе в Охотском море ситуация ухудшилась, он подошел к своему капитану и попросил помочь, однако тот только посоветовал ему крепиться.  

Матрос потерпел еще, но вскоре у него открылось кровотечение. Он вновь наведался в каюту к начальнику, отчего тот вспылил, заявив, что сейчас сезон вылова рыбы и экстренную отправку на сушу никто оплачивать матросу не будет.  

Тогда матрос решил взять все в свои руки и отправил в полицию радиограмму, в красках рассказав о своих мучениях.  

По факту происшествия начата служебная проверка.

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#заявление
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Священник устроил ДТП, обматерил полицейских и пригрозил уйти в ислам
В Волгограде священник устроил ДТП, попытался скрыться и обматерил полицейских
28 июля 2023, 14:16

Фото: iStock/Photoboyko

В Волгограде священник устроил ДТП, протаранив несколько автомобилей, сообщает Telegram-канал SHOT.
53-летний клирик Волгоградской и Камышинской епархии сел за руль пьяным и устроил аварию. К счастью, обошлось без жертв, однако, от полицейских священнослужитель попытался убежать.  

Пока клирик извивался в руках правоохранителей, которые успели его схватить, то крыл их отборным русским матом.  

Когда же он все-таки успокоился и сел в полицейскую машину, то обиженно выкрикнул – «Все, ухожу в ислам!».  

Отмечается, что ранее священник уже был судим за публичное оскорбление и причинение телесных повреждений представителю власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

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#священник
#дтп
#мат
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Бывший боец ЧВК «Вагнер» похитил и избил девятилетнюю девочку
В Самарской области бывший боец ЧВК «Вагнер» избил третьеклассницу
28 июля 2023, 13:49

Фото: iStock/BrianAJackson

В Самарской области бывший заключенный, получивший амнистию после службы в ЧВК «Вагнер», похитил и избил соседского ребенка, сообщает Telegram-канал Baza.
В апреле 2023 года 39-летний бывший заключенный, осужденный за убийство и причинение тяжких телесных, завершил свой контракт с ЧВК «Вагнер» и поселился на даче у сестры в Самарской области. Рядом с сестрой мужчина бросил пить, нашел работу и встал на путь исправления.  

В июле сестра уехала отдыхать в Крым, и бывший военный остался один. На участок заглянула девятилетняя соседка, которая дружит с ребенком уехавшей сестры. Мужчина угостил ее мороженым и пригласил в дом. Девочка, не чувствуя угрозы, согласилась.  

Мужчина набросился на третьеклассницу, схватил ее за волосы и начал бить головой об пол. Затем он затащил ее в баню, облил холодной водой и продолжил избивать.  

У девочки диагностировали множественные ушибы, ссадины, кровоизлияния и кровоподтёки, но, к счастью, она осталась жива.

Рецидивиста задержали, объяснить причину своего поступка он не смог. На него возбудили уголовное дело по статье «Похищение», теперь ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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#убийство
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#чвк
#ребёнок
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Человек погиб при взрыве в Доме профсоюзов в Одессе
В Доме профсоюзов в Одессе прогремел мощный взрыв
28 июля 2023, 13:20

Фото: iStock/RamonCast

В одесском доме профсоюзов прогремел взрыв, сообщает областное управление полиции.
Представители ведомства заявили, что при взрыве погиб один человек.  

По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой.

Ранее из-за шторма в Одессе взорвалась морская мина, повреждено несколько рядом стоящих зданий.

«Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. На размещенных кадрах видно, что повреждены прибрежные здания. Шторм продолжается», - заявили в местном СМИ.  

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#взрыв
#граната
#погибший
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Ребенку зажевало ногу эскалатором в московском метро
Мальчику зажевало ногу эскалатором на станции метро «Чистые пруды»
28 июля 2023, 12:03

Фото: iStock/Kyrylo Neiezhmakov

В московском метро мальчику зажевало ногу эскалатором, сообщает Telegram-канал 112.
Инцидент произошел на станции «Чистые пруды».  

У четырехлетнего мальчика сильное кровотечение, ему пытаются оказать медицинскую помощь.  

Подробности происшествия уточняются. 

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#москва
#метро
#ребёнок
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В Балашихе задержали замглавы администрации Сироту
Замглавы администрации Балашихи Сироту задержали за махинации с землей
28 июля 2023, 11:53

Фото: iStock/zoka74

В Балашихе задержали заместителя главы администрации Евгению Сироту, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, Сироту задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.  

Предварительно, она была задержана за махинации с землей, однако, официальная причины задержания пока не сообщается.

Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку принять участие в боевых действиях на стороне Украины. По версии следствия, мужчина поддерживал связь с украинскими военнослужащими. Кроме того, он участвовал в объединениях, которые на территории России признаны террористическими.

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#балашиха
#фсб
#задержание
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В Южном Чертаново на дорогу выполз огромный питон
SHOT: В московском районе Южное Чертаново огромная змея выползла ночью на дорогу
28 июля 2023, 11:33

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

Змею на улице ночью встретила семья в московском районе Южное Чертаново, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, семья с малолетними детьми ночью отправились в магазин. На дороге они увидели огромную змею. Напуганные местные жители вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место сотрудники оперативных служб, поймали змею. В Департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы сообщили, что животное направлено специалистам для установления его разновидности. По предварительным данным, обнаруженной змеей оказался питон. 

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#семья
#змея
#чс
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В Москве иностранец присвоил найденный миллион рублей и стал фигурантом уголовного дела
28 июля 2023, 11:27

Фото: istockphoto/Coprid

Московские правоохранители задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Приезжий нашел на улице сверток с миллионом рублей и решил присвоить их.
Во время прогулки в центре Москвы 27-летний иностранец наткнулся на бесхозный сверток, в котором внутри оказался миллион рублей. Посчитав, что ему улыбнулась удача, мужчина решил оставить деньги себе, сообщает интернет-газета «Глас народа». Теперь он будет отвечать за свой поступок перед законом по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Оказалось, что владелец денег положил сверток на крышу своего автомобиля, после чего отвлекся на телефонный разговор. Затем он сел в машину и уехал, а пакет с наличностью упал на дорогу. Мужчина написал заявление в полицию о пропаже денег, указав точное место, где их лишился. После этого оперативники по горячим следам довольно быстро нашли и задержали новоявленного «миллионера». При себе у иностранца было только 600 тысяч рублей, остальные он успел потратить. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Грибники нашли воронку от взрыва и труп мужчины в Ленинградской области
28 июля 2023, 11:07

Фото: istockphoto/Dzurag

В окрестностях Выборга в Ленинградской области был найден труп мужчины неподалеку от воронки, оставшейся после сильного взрыва. Мертвое тело неподалеку от Большого Зеленодольского озера обнаружил местный житель, собиравший в лесу грибы.
Он немедленно сообщил о страшной находке в полицию. Подъехавшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели труп неизвестного мужчины. На вид погибшему от 50 до 60 лет, одет он был в зеленую футболку, синие спортивные трусы и черные ботинки, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

В нескольких метрах от тела была большая воронка радиусом около десяти метров, явно оставленная взрывом. Это подтверждалось также посеченными осколками листьями и ветками на деревьях вокруг. Тело погибшего доставлено в морг, где будут проведены необходимые экспертизы с целью установления точной причины смерти.

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