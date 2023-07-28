Водитель насмерть сбил годовалую девочку во дворе дома

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В Хабаровске водитель насмерть сбил годовалую девочку, сообщили представители прокуратуры региона в интервью «РИА Новости».
«Годовалая девочка играла возле дома по улице Индустриальной, 9 в Хабаровске. Водитель 25 лет, трогаясь с места на Toyota Prius, не увидел ребенка на придомовой территории и наехал на него. В результате ДТП девочка погибла», - прокомментировала ситуацию представитель региона.Она отметила, что мать девочки в этот момент наблюдала за ребенком неподалеку.
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