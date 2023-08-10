Водитель насмерть сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе

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В Кургане водитель «ВАЗ» насмерть сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по региону.
Трагедия произошла вечером 9 августа. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, на руках у нее был сын 2021 года рождения, когда водитель «ВАЗ» налетел на них и сбил.
От полученных травм женщина скончалась на месте, а ее маленький сын умер в машине скорой помощи.
Водителя задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Ранее в Дзержинске водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Инцидент произошел сегодня около 17 часов вечера. Пострадавшие женщина и ребенок, который находился в коляске, доставлены в больницу.
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От полученных травм женщина скончалась на месте, а ее маленький сын умер в машине скорой помощи.
Ранее в Дзержинске водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Инцидент произошел сегодня около 17 часов вечера. Пострадавшие женщина и ребенок, который находился в коляске, доставлены в больницу.
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Евгения Парфентьева