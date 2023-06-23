Водитель съехал с дороги и переехал пешехода в Дальнегорске

Фото: istockphoto.com / conejota
Водитель иномарки не справился с управлением, выехал с дороги и сбил пешехода в Приморском крае
В городе Дальнегорск Приморского края мужчина выехал с дороги, не справившись с управлением, и сбил пешехода, а после влетел в дерево, передаёт Telegram-канал PrimaMedia.
Уточняется, что в сети появилось видео с камер наблюдений, на которых видно, как водитель иномарки вылетел с дороги и сбил пешехода, а после на полном ходу влетел в дерево. Происшествие произошло на Пионерской улице в Дальнегорске.
Уточняется, что мужчина остался жив, однако он пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 23 июня, в сети появился ролик, на котором видно, как в Москве на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием четырёх машин. Комментатор из видеоролика сообщил, что виновником произошедшего инцидента является водитель каршеринга.
Уточняется, что в сети появилось видео с камер наблюдений, на которых видно, как водитель иномарки вылетел с дороги и сбил пешехода, а после на полном ходу влетел в дерево. Происшествие произошло на Пионерской улице в Дальнегорске.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 23 июня, в сети появился ролик, на котором видно, как в Москве на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием четырёх машин. Комментатор из видеоролика сообщил, что виновником произошедшего инцидента является водитель каршеринга.
Яна Таёжная