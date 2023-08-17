Водитель «Тойоты» врезался в пассажирский автобус в Хабаровске

Власти Ростовской области опровергли информацию о диверсии на водоводе в городе Зерноград, которую распространила тамошний мэр Ирина Полищук. Замминистра региональной политики региона Сергей Тюрин заявил, что на участке между двумя насосными станциями произошел прорыв трубы, однако подача воды в город при этом не прекращалась, а сейчас коммунальная авария уже устранена.