Водитель «Тойоты» врезался в пассажирский автобус в Хабаровске

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Пассажирский автобус в Хабаровске попал в ДТП утром 17 августа, столкнувшись с автомобилем «Тойота». Об этом сообщает ГИБДД Хабаровска.
В результате ДТП пострадали два пассажира «Тойоты», их уже доставили в медицинское учреждение для обследования. В автобусе же пострадавших не оказалось.
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Артем Путинцев