Водитель в Киеве насмерть сбил украинского военного

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
Водитель сбил двух украинских военных на блокпосту в Киеве, сообщает Генпрокуратура Украины в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, водитель передвигался по городу в неположенное время – период комендантского часа. Он совершил наезд на двух военнослужащих нацгвардии Украины, которые несли службу на блокпосту.
От полученных травм один военный скончался, второй находится в больнице в тяжелом состоянии.
Водителя задержали, на него возбудили уголовное дело.
Читайте также:
Диверсант с иконой поджег релейный шкаф в Липецкой области
В Красноярском крае задержали рецидивиста по подозрению в убийстве девочки-подростка
Бастрыкин: Фигурантке по делу Татарского Треповой предъявлено окончательное обвинение
От полученных травм один военный скончался, второй находится в больнице в тяжелом состоянии.
Читайте также:
Диверсант с иконой поджег релейный шкаф в Липецкой области
В Красноярском крае задержали рецидивиста по подозрению в убийстве девочки-подростка
Бастрыкин: Фигурантке по делу Татарского Треповой предъявлено окончательное обвинение
Евгения Парфентьева