Водитель влетел в здание больницы и сразу был госпитализирован

Фото: iStock/Anton Novikov
Водитель Rover протаранил здание больницы имени Боткина в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что водитель сразу же был госпитализирован в больницу, в которую и врезался. Степень тяжести его состояния не уточняется.
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Вчера в Московской области Audi на полном ходу влетела в полицейский автомобиль. Авария произошла в деревне Щемилового Богородского городского округа. Водитель сразу же сбежал с места преступления, бросив в автомобиле своих друзей.
Также 21 августа в турецком городе Йозгат 12 человек погибли в ДТП с автобусом. Одиннадцать человек погибли на месте от полученных травм, еще одного пытались госпитализировать, однако, он погиб в машине скорой помощи.
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Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Также 21 августа в турецком городе Йозгат 12 человек погибли в ДТП с автобусом. Одиннадцать человек погибли на месте от полученных травм, еще одного пытались госпитализировать, однако, он погиб в машине скорой помощи.
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Евгения Парфентьева