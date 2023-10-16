Водитель, врезавшийся в здание театра в Ярославле, арестован на десять суток

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Водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в фасад Государственного театра драмы имени Ф. Волкова. Его арестовали на 10 суток, сообщает УМВД по Ярославской области.
Уточняется, что инцидент произошёл 14 октября. Мужчина 1986 года, управляя автомобилем Volkswagen в нетрезвом состоянии, наехал на два пролёта дорожного ограждения, столб с дорожными знаками и столкнулся со зданием театра. Выяснилось, что у мужчины не было прав на управление транспортным средством.
По факту произошедшего в отношении мужчины были составлены административные дела за вождение в нетрезвом виде, без прав, а также за повреждение объектов дорожной инфраструктуры.
В понедельник, 16 октября, суд вынес постановление об аресте нарушителя на 10 суток.
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По факту произошедшего в отношении мужчины были составлены административные дела за вождение в нетрезвом виде, без прав, а также за повреждение объектов дорожной инфраструктуры.
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Анастасия Чинкова