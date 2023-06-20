Водитель «Жигулей» наехал на 10-летнего мальчика в Тулуне

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Уточняется, что происшествие произошло в микрорайоне Угольщиков в городе Тулун Иркутской области. 22-летний водить машины ВАЗ 21053 не заметил, как на дорогу из-за припаркованной машины выбежал 10-летний ребёнок. Мама и папа мальчика были поблизости, но не успели вовремя сориентироваться.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.