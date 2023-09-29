Водителя в подмосковном Раменском поймали за просмотром порно за рулём

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Российского водителя автобуса поймали за просмотром порно за рулём, сообщает Telegram-канал SHOT.
Озабоченный водитель вёл автобус по маршруту 29-м в городе Раменское Московской области.
По словам очевидцев, дело было в час пик — в 8:50 утра. При этом, мужчина так увлекся просмотром порнографии, что несколько раз выехал на встречку.
Когда водителя схватили с поличным – он попытался оправдаться и заявил, что просто смотрел новости.
В настоящий момент в суде Берлина проходит процесс над жителем Германии, который работает порноактером и параллельно работает учителем музыки, его обвиняют в изнасиловании беженку из Украины.
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По словам очевидцев, дело было в час пик — в 8:50 утра. При этом, мужчина так увлекся просмотром порнографии, что несколько раз выехал на встречку.
В настоящий момент в суде Берлина проходит процесс над жителем Германии, который работает порноактером и параллельно работает учителем музыки, его обвиняют в изнасиловании беженку из Украины.
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Евгения Парфентьева