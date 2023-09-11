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Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

Народный совет ДНР: военкор Дубовой погиб в ДТП
11 сентября 2023, 20:32
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка.
Отмечается, что происшествие случилось на перекрёстке бульвара Шевченко и улицы Артёма. По словам Бердичевского, Дубового сбила машина, когда он пошел за цветами для своей жены.

Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения.


Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны украиснких войск гражданской машины, которая следовала из Васильевки в село Владимировка.

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#всу
#машина
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В Таиланде задержали бойца UFC из Чечни Асхабова за пытки и ограбление
На Пхукете задержан боец UFC из Чечни Хусейн Асхабов и его брат-близнец
11 сентября 2023, 20:57

Фото: iStock/BrianAJackson

На Пхукете задержали бойца UFC из Чечни Хусейна Асхабова и его брата-близнеца по подозрению в пытках и ограблении, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации тайской полиции, 3 сентября несколько неизвестных мужчин ворвались на виллу итальянского бизнесмена. Он пытали хозяина всю ночь, в том числе утюгом, а затем скрылись, выкрав 40 тысяч евро наличными, несколько дорогих часов, технику, а также паспорт хозяина. Общий ущерб от ограбления составил 300 тысяч евро.

Предположительно, в составе преступной группы были братья Асхабовы и еще несколько граждан Казахстана.

Асхабовых задержали, а их сообщникам, по предварительным данным, удалось скрыться.

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#паспорт
#ущерб
#ограбление
#таиланд
#бокс
#чечня
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Сбой произошел на салатовой ветке московского метро из-за человека на путях
11 сентября 2023, 20:48

Фото: iStock/spacedrone808

Сбой произошел на салатовой ветке московского метро из-за человека на путях, об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, сбой произошел на южном участке Люблинско-Дмитровской линии 11 сентября.

Отмечается, что около 19:15 вечера были увеличены интервалы движения поездов. Однако, уже десять минут спустя движение пришло в норму.

Подробности происшествия пока не сообщаются. О состоянии упавшего ничего неизвестно. 

Ровно месяц назад, 11 августа, на станции «Севастопольская» московского метро мужчина упал на рельсы и погиб. При этом, как мужчина оказался на путях так и не было раскрыто. 

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#метро
#сбой
#москва
#человек
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Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 2681 человека
Hespress: число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 2681
11 сентября 2023, 20:46

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2681. Об этом сообщает газета Hespress со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
По информации руководителя отдела в Национальном геофизическом институте Марокко Насера Джабура, последнее землетрясение стало самым разрушительным для государства за последний век. Также сообщается о проблемах с водой и электричеством в сильно пострадавших районах.

Напомним, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее сообщил о землетрясении магнитудой 6,9, которое произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. После этого было зафиксировано еще несколько толчков магнитудами от 4,8, до 3,3.

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#вода
#электричество
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«Не все герои носят плащи»: Житель Электростали обезвредил стрелка с «обрезом»
11 сентября 2023, 20:13

Фото: iStock/IndiaUniform

Житель города Электросталь Московской области Михаил Сабуркин предотвратил возможную трагедию, обезвредив стрелка с «обрезом»
10 сентября, в День основания Богородского округа, Сабуркин с женой и ее подругой решил поехать в кафе, расположенном на улице Карла Маркса.

«Всё хорошо было, а когда собирались домой, произошло ЧП. На улице была потасовка и мужчина пришёл с «обрезом» (ружьё с обрезанным стволом, которое проще прятать под одеждой). Он выстрелил в моего знакомого, тот упал, а все очевидцы разбежались, пришлось оббежать вокруг клуба, чтобы попытаться отнять ружьё», - рассказал герой. 

Сабуркин повалил стрелка на землю и скрутил его. Уже после к дерущимся подбежали очевидцы и помогли задержать преступника.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы и скорая помощь. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако, спасти его не удалось. От огнестрельного ранения мужчина скончался в больнице. 

Стрелка задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Совершивший отважный поступок Сабуркин пострадал и повредил ногу. В ближайшее время он будет передвигаться с помощью трости.

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#выстрел
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В Подмосковье мужчина скинул собаку с пятого этажа
11 сентября 2023, 19:19

Фото: iStock/Marina Gordejeva

В Подольске мужчина скинул свою собаку с пятого этажа многоэтажки, животное отправили в ветеринарную клинику. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Плещеевская. Собака получила телесные повреждения.

На данный момент преступник 1981 года рождения находится в полиции. Мотив действия злоумышленника не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве на первой Напрудной улице из окна третьего этажа квартиры выпал ребенок 2021 года рождения. Мальчик на какое-то время остался без присмотра родителей. Малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры.

Пострадавший малыш госпитализирован. По факту происшествия будет проведена проверка.

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#происшествия
#мальчик
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Сломавший статую «Принцессы Турандот» в Москве мужчина хотел стать актером
11 сентября 2023, 19:16

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Акробат, оседлавший статую «Принцессы Турандот» у Театра им. Е. Вахтангова в Москве, мечтал стать актером, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 9 сентября  23-летний житель Москвы Виктор Руссо забрался на статую «Принцессы Турандот» на Арбате, но не удержался и рухнул вниз вместо с куском скульптуры. Акробат все еще находится в больнице. При падении он рассек себе голову, а также сломал обе пятки. По словам врачей, ему предстоит как минимум пару лет реабилитации, когда ему придется ходить с тростью.

Выяснилось, что мужчина мечтал стать артистом. Он даже участвовал в фестивале «Корабль Мельпомены», однако, с карьерой не задалось.

В тот день неудавшийся артист перебрал с алкоголем и решил продемонстрировать свой талант всему старому Арбату.

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#мужчина
#артист
#москва
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У стюардессы, скакавшей по машинам в Шереметьево, погиб муж на СВО
Появились подробности задержания стюардессы «Аэрофлота» в Шереметьево
11 сентября 2023, 18:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Близкие стюардессы «Аэрофлота», которую задержали за неадекватное поведение в Шереметьево, рассказали о нынешнем состоянии девушки, в интервью MSK1.RU.
3 сентября сотрудники полиции задержали бортпроводницу без обуви, которая прыгала по автомобилям на парковке возле аэропорта Шереметьево. Со слов свидетелей, девушка «неадекватно себя вела», танцевала и залезала на машины. Очевидцы вызвали полицию, чтобы успокоить буйную стюардессу, после чего ее отвезли в отделении полиции.

Выяснилось, что в этот день девушке сообщили о смерти мужа, который находится на СВО. 

«Физически с ней сейчас всё в порядке, но она госпитализирована, ей поставили диагнозы, связанные с ситуацией. Морально она немного подавлена. К ней ездят ее родители. С детками всё хорошо. Девочка у одних родителей, мальчик — у других», - рассказала родственница стюардессы. 

Девушка находится в больнице. Алкоголя и наркотических веществ в крови стюардессы выявлено не было. 

Позже выяснилось, что ее супруг все же жив.

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#шереметьево
#машины
#сво
#аэропорт
#больница
#смерть
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Полицейский на свадьбе расстрелял мужчину за рюмку водки
В Астрахани полицейский на свадьбе расстрелял мужчину, за то что тот обидел его мать
11 сентября 2023, 18:43

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Астрахани свадьба закончилась стрельбой, когда один из гостей разбил рюмку о лицо матери полицейского, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, инцидент произошел 9 сентября в ресторане «Тарантино».

Женщина поспорила с одним из гостей. Она начала оскорблять его подругу, обзывая ее обидными словами и советуя ее бросить. В результате, она даже вылила бокал мужчине, который не хотел к ней прислушиваться. 

Мужчина решил ответить, также вылил водку ей в лицо и кинул рюмку. Забрать мать со свадьбы приехал местный участковый Дамир Улумбеков.

Увидев мать в крови, он пошел разбираться с мужчиной, однако, получил удар в челюсть. Улумбеков разозлился, выхватил травматический пистолет и выстрелил из него в обидчика. 

Пострадавшего отвезли в больницу, оказали медицинскую помощь, однако, от госпитализации он отказался.

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В подмосковном Марфино неизвестный летательный аппарат застрял в ветвях дерева
11 сентября 2023, 18:31

Фото: iStock/GettyTim82

Жители района Марфино в Московской области заметили на дереве неизвестный дрон, сообщает Telegram-канал SHOT.
Неизвестный летательный аппарат застрял в ветвях дерева возле Малого Ивановского шоссе.

Местные жители были напуганы, они посчитали, что о дерево разбился очередной украинский дрон. Прибывшие на место происшествия правоохранители сняли НЛО с дерева и обнаружили, что это – самодельный самолет из дерева и пластика. 

Выяснилось, что поделку смастерил 39-летний местный житель. Он рассказал, что сделал из подручных материалов самолёт-гидроплан, который запускается с воды. Свое изобретение он решил опробовать, однако, полет оказался неудачным. 

По факту случившегося проводится проверка.

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