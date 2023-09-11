Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

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Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка.
Отмечается, что происшествие случилось на перекрёстке бульвара Шевченко и улицы Артёма. По словам Бердичевского, Дубового сбила машина, когда он пошел за цветами для своей жены.
Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны украиснких войск гражданской машины, которая следовала из Васильевки в село Владимировка.
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Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения.
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Екатерина Коршунова