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Военные ВВС США подорвали МБР Minuteman III из-за аномалии при пуске

02 ноября 2023, 03:11
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Американские военные из-за некоей аномалии при испытательном пуске подорвали МБР Minuteman III в воздухе.
«Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния», — цитирует РИА Новости заявление ВВС США.

Уточняется, что разбираться в причинах неудачного запуска будет специальная созданная комиссия, состоящая из представителей местных ведомств.


В Пентагоне отметили, что испытательный запуск ракеты, несмотря на неполадки, обеспечил их данными для поддержания боеготовности МБР.

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#сша
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#новости
#ракеты
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На Сахалине судью обвиняют в вынесении незаконное решения по делу друга
ТАСС: На Сахалине судью обвиняют в вынесении незаконное решения по делу друга
02 ноября 2023, 04:04

Фото: iStock/Zolnierek

На Сахалине перед судом предстанет арбитражный судья в отставке за вынесение по делу своего приятеля заведомо неправосудного решения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.
В надзорном ведомстве уточнили, что судью обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 305 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) УК РФ и ч. 2 ст. 286 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ) УК РФ.

Следствием установлено, что находясь в должности судьи Арбитражного суда Сахалинской области обвиняемая вынесла в отношении своего друга заведомо незаконное решение.

В настоящее время уголовное дело направили в Сахалинский областной суд, там его рассмотрят по существу.

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#суд
#дело
#уголовное дело
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#нарушение
#рф
#судья
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В Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу
02 ноября 2023, 03:23

Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных официальному Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно ей, сигнал тревоги звучал в этих украинских регионах с 02:01 по 02:24 мск.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#воздушная тревога
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Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между школьницей и таксистом
МВД: Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между школьницей и таксистом
02 ноября 2023, 02:28

Фото: iStock/Dzurag

Во Владивостоке таксист в ходе конфликта с 16-летней школьницей, которой поздней ночью стало плохо по пути домой, забрал её сумку. В УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что на таксиста возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.
По словам отца девушки, его дочь вернулась домой без личных вещей и была напугана.

«Установлено, что школьница, возвращаясь домой поздней ночью, поймала такси в районе улицы Набережной. По дороге потерпевшей стало плохо, впоследствии у неё открылась рвота. Водитель начал требовать от пассажирки оплатить расходы на химчистку салона автомобиля. В ходе словесного конфликта пассажирка выбежала из такси. В этот момент таксист схватил ее сумку, а затем, подождав некоторое время возвращения клиентки, покинул место происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейским удалось задержать 29-летнего таксиста. Он признал свою вину и принёс школьнице извинения. Личные вещи возвращены потерпевшей. Таксисту грозит срок ареста до шести месяцев.

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#такси
#вещи
#водитель
#расходы
#происшествия
#школьница
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Сибирская язва бушует в одном из государств Африки
Zambia24: В Замбии выявлено более 330 случаев заражения сибирской язвой
02 ноября 2023, 01:05

Фото: iStock/vchal

В Республике Замбия выявлено уже более 330 случаев заражения штаммом сибирской язвы, при этом четверо граждан этой южноафриканской страны уже скончались. Об этом сообщает онлайн-издание Zambia24 cо ссылкой на слова главы Минздрава республики Сильвии Масебо.
«В стране произошла вспышка сибирской язвы, число заболевших достигло 335, летальных случаев — четыре», — отметила министр.

Напомним, что сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — это особо опасное и молниеносно протекающее инфекционное заболевание, вызванное бактерией Bacillus anthracis, которое поражает сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. По словам специалистов, заражение сибирской язвой происходит моментально, достаточно просто взять мясо больного животного в руки. Животное же может заразиться, раскопав скотомогильники.

У людей сибирская язва имеет две формы: кожную и лёгочную, первую из которых можно определить по внешним признакам, а вторую – по опросу самого пациента. При кожной форме сибирской язвы у пациента наблюдается крупные пятна угольного цвета. Лёгочная форма гораздо опаснее, летальность при ней достигает 90% даже при проведённой терапии антибиотиками. Симптоматика при лёгочной форме – это высокая температура и лихорадочное состояние.

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#африка
#болезни
#смерть
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Американские СМИ сообщают о возможном неудачном запуске ракеты Minuteman III
02 ноября 2023, 00:44

Фото: iStock/aapsky

Испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которое должно было состояться в среду, 1 ноября, вероятнее всего, закончилось неудачей. Об этом сообщило издание Noozhawk округа Санта-Барбара в Калифорнии, где расположена база Космических сил США Ванденберг.
«Испытательный пуск ракеты Minuteman III, как и планировалось, был проведен в среду с базы Космических сил Ванденберг, но, по всей видимости, пошел не по плану», — сообщило издание, особо подчеркнув тот факт, что, вопреки обыкновению, военные вот уже сутки хранят молчание по поводу запуска МБР. При этом ни фото, ни видео этого события также не обнародовано.

Ранее Пентагон официально сообщил, что в среду Соединённые Штаты планировали провести испытательный пуск МБР Minuteman III для проверки боеготовности американского оружия ядерного сдерживания, а также «его летальности и эффективности».

Minuteman III, дальность действия которой составляет 12 тысяч километров — единственная на сегодняшний день является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США. На вооружении американской армии сейчас находится 400 таких ракет, стоящих на боевом дежурстве в районах авиабазы Малстром в штате Монтана, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота.

Upd: Командование ВВС США подтвердило, что безопасным образом уничтожило МБР Minuteman III без боевой части ​из-за обнаружения аномалии во время испытательного запуска.

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#ракета
#сша
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SHOT: В Рязани застрелен начальник отделения службы судебных приставов
02 ноября 2023, 00:22

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

В Рязани жестоко убит начальник отделения службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский, сообщает Telegram-канал SHOT. Любопытно, что убийство произошло в профессиональный праздник жертвы — День судебного пристава.
Неизвестный в маске несколько раз выстрелил Калужскому в голову в одном из рязанских дворов на улице Сельских Строителей в микрорайоне Недостоево, около магазина «Магнит Косметик».



Сейчас на месте сейчас работают полиция и криминалисты. Одна из основных версий убийства — профессиональная деятельность Калужского, однако не исключается и личный конфликт.

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#рязанская область
#приставы
#убийство
#стрельба
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В США арестовали четырёх россиян по обвинению в экспорте товаров
02 ноября 2023, 00:19

Фото: iStock/rarrarorro

В США четверо россиян были арестованы по обвинению в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения. Об этом пишет РИА Новости.
«Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в РФ», — цитирует агентство заявление американского Минюста.

Власти США обвиняют граждан РФ в незаконных поставках в Россию микросхем, полупроводников и другой микроэлектроники на семь миллионов долларов. Американская сторона утверждает, что товары планировалось использовать в военных целях.

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#суд
#дело
#уголовное дело
#товары
#заявление
#рф
#сша
#россияне
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Московские спасатели помогли 10-летнему москвичу сохранить самое дорогое
МЧС: В Москве электронная ногтеточка едва не лишила ребёнка крайней плоти
02 ноября 2023, 00:01

Фото: iStock?Semen_Salivanchuk

В Москве спасатели смогли помочь десятилетнему жителю столицы, который едва не лишился своей крайней плоти в результате экспериментов с электронной ногтеточкой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
Изначально информация о происшествии распространилась журналистами канала Baza. По их сведениям, мальчик прикладывал ногтеточку к различным частям тела, и в какой-то момент устройство просто-напросто втянуло в себя крайнюю плоть ребёнка. После того, как самостоятельно помочь пострадавшему не удалось, пришлось вызывать спасателей.

Как отметили в ведомстве, 16-минутная операция по освобождению интимных частей тела десятилетнего экспериментатора проходила «с ювелирной точностью» и использованием слесарного инструмента. В итоге, всё закончилось хорошо.

«Любопытной Варваре ещё не то оторвали», — иронично подытожили в телеграме МЧС.

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#мчс
#спасатели
#москва
#дети
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Совладельца «Альфа групп» Кузьмичева во Франции обвинили в отмывании денег
01 ноября 2023, 23:18

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Финансовая прокуратура Франции предъявила совладельцу «Альфа-групп» российскому бизнесмену Алексею Кузьмичеву обвинения в отмывании денег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение французского надзорного ведомства.
В настоящее время Кузьмичева отпустили под залог в размере 8 миллионов евро.

Напомним, 30 октября издание Le Monde сообщило, что во Франции задержан совладелец «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев. Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций.

В объектах недвижимости, которые принадлежат Кузьмичеву, были проведены обыски, в том числе на его вилле в Сен-Тропе и в парижской квартире. В результате проверки было найдено несколько пачек с деньгами. Отмечается, что порядка ста человек участвовали в проведении обысков. Бизнесмен находится под санкциями Евросоюза.

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#бизнесмен
#коррупция
#франция
#россия
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