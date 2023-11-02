Военные ВВС США подорвали МБР Minuteman III из-за аномалии при пуске

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Американские военные из-за некоей аномалии при испытательном пуске подорвали МБР Minuteman III в воздухе.
«Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния», — цитирует РИА Новости заявление ВВС США.
Уточняется, что разбираться в причинах неудачного запуска будет специальная созданная комиссия, состоящая из представителей местных ведомств.
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