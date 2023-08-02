Военный лётчик Попов: При попадании птицы в двигатель самолёта пилотам надо заходить на посадку

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«Когда птица попадает в турбину, пилот это видит. Если птица попадает в двигатель, он может выйти из строя. Это может закончиться помпажем или пожаром. В подобных ситуациях ощущается серьёзная вибрация, проходит сигнал, и пилот видит, что турбина по вибрации превышает нормативы. Птица может попасть не только в двигатель, но и в крыло — и даже пробить его», — добавил в беседе с RT Попов.
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