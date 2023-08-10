Военный политолог Перенджиев заявил, что шокирован «вопиющим» избиением ветерана СВО

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Достаточная ли мера наказания предусмотрена для фигурантов подобных преступлений в России? На это вопрос ответил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, в интервью «Радио 1».
«По поводу этого вопиющего случая, который произошел с избиением безногих участников специальной военной операции в Забайкальском крае. Меня он, как человека, шокировал. Но, оставаясь аналитиком, хочется сказать, что здесь многое еще предстоит сделать. Я предлагаю следующие меры – любые преступные действия в отношении участника СВО, а тем более если они инвалиды, должны приравниваться к совершению преступления в отношении представителей власти», - заявил Перенджиев.
Военный политолог также считает, что все преступления, совершенные в отношении участников боевых действия, должны рассматривать военно-правовыми органами – военным Следственным комитетом и военным судом.
«Чтобы никому было не повадно, и они понимали, что будут иметь дело не с обычным судом. Им придется отвечать уже по несколько завышенным требованиям закона», - заявил эксперт.
Перенджиев также уверен, что ответственность за преступление в Забайкальском крае должны понести не только те, кто избил героя СВО, но и наблюдатели, которые поддерживали забивавших ногами ветерана.
«Я хотел бы обратиться к генералу Андрею Картаполову и к главе комитета Совета федерации по обороне Виктору Бондареву, чтобы они совместно приняли все меры для того, чтобы (у участников специальной военной операции) была не только социальная защита, но и правовая», - заключил Перенджиев.Читайте также:
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