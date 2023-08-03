Военнослужащий из Подмосковья скончался в зоне СВО от варикоза

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Военный из Наро-Фоминского района скончался в зоне спецоперации. Предварительной причиной смерти стали осложнения варикозной болезни. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».
2 августа мужчине стало плохо. У него была слабость и болела нога. Тогда ему вызвали врачей, которые попытались оказать ему помощь. Однако молодому человеку стало хуже. Спасти его не удалось. По предварительным данным, у военного осложнилась варикозная болезнь, что и стало причиной его смерти. Сейчас по данному факту организована проверка. Выясняются все подробности и причины скоропостижной кончины бойца ВС РФ.
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