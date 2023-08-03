Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Военнослужащий из Подмосковья скончался в зоне СВО от варикоза

Военнослужащий из Подмосковья скончался в зоне СВО от варикоза

03 августа 2023, 11:20

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военный из Наро-Фоминского района скончался в зоне спецоперации. Предварительной причиной смерти стали осложнения варикозной болезни. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».

Из сообщения следует, что 27-летний старший лейтенант являлся командиром взвода одной из частей Наро-Фоминского района. Он был участником спецоперации и находился на защите Белгородской области.

2 августа мужчине стало плохо. У него была слабость и болела нога. Тогда ему вызвали врачей, которые попытались оказать ему помощь. Однако молодому человеку стало хуже. Спасти его не удалось. По предварительным данным, у военного осложнилась варикозная болезнь, что и стало причиной его смерти. Сейчас по данному факту организована проверка. Выясняются все подробности и причины скоропостижной кончины бойца ВС РФ.

Читайте также:

Владимир Путин вручил госнаграды семьям погибших в зоне СВО

Депутат Колунов отправил в зону СВО гуманитарную помощь

Путин поблагодарил героев спецоперации за преданную службу России
#проверка
#помощь
#болезнь
#вс рф
Читайте нас в
В Новороссийске парень упал с электросамоката и лишился почки
03 августа 2023, 11:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

21-летний житель Новороссийска оказался в городской больнице №1 с травмой поясничной области, которую получил после падения с электросамоката.
Baza пишет, что медики обнаружили у молодого человека признаки забрюшинного кровотечения. Выяснилось, что после падения левая почка разорвалась надвое. Восстановить орган было невозможно. Хирургам пришлось его удалить.
 
Послеоперационный период прошёл удовлетворительно, парня уже выписали.

Ранее врачи Серпуховской областной больницы спасли пациентку с гнойным расплавлением почки из-за гигантского камня. Бригада скорой помощи доставила в стационар 27-летнюю девушку с ознобом, жалобами на резкие боли в животе и слабость. Выяснилось, что она с детства страдала от нарушения работы почек.

Компьютерная томография и УЗИ показали, что правая почка и мочеточник девушки заполнены огромным коралловидным камнем и гноем. Воспаление начало распространяться на околопочечное пространство. Был проведен консилиум с главным урологом Московской области и принято решение о проведении срочной операции.

Читайте также:

Серпуховские врачи спасли жизнь пациентки с гнойным расплавлением почки

Солнечногорские врачи удалили девочке почку после падения с электросамоката

В Зарайске пациентке спасли яичник, удалив 10-сантиметровое образование

 
#самокат
#здоровье
#операция
Читайте нас в
Задержаны избившие подростков из-за цвета волос в Нижнем Новгороде
03 августа 2023, 11:08

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники СК РФ и полиции задержали трех человек, которые избили подростков в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Отмечается, что в отношении преступников возбуждено уголовное дело. 

Напомним, в центре Нижнего Новгорода двух подростков избили из-за неправильного цвета волос. Вечером 1 августа подростки шли по Большой Покровской улице, как вдруг их окликнула группа из 15 человек. Незнакомцам не понравился цвет волос одного из ребят, в результате чего подростков избили.

Одному из пострадавших разбили лицо. Другой молодой человек отделался ушибом ребер и сколотыми зубами. По факту инцидента полиция проводит проверку.

Читайте также:

В Нижнем Новгороде подростков избили из-за неправильного цвета волос

Неизвестный мужчина угрожает оружием в поликлинике в Москве

В Москве пассажир такси избил водителя из-за запрета пить алкоголь в салоне
#полиция
#дело
#алкоголь
#такси
#уголовное дело
#подростки
#человек
#мужчина
Читайте нас в
Калужскую область атаковал еще один беспилотник ВСУ
Губернатор Шапша: Еще один БПЛА сбит ПВО на юго-западе Калужской области
03 августа 2023, 11:04

Фото: iStock/ aapsky

Системой ПВО на юго-западе Калужской области был обнаружен и сбит ещё один беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграмм-канале.
По словам губернатора, в результате инцидента, пострадавших и разрушений нет.

Накануне, глава региона сообщил об атаке украинскими формированиями Калужской области. ВСУ выпустили шесть дронов по региону. Системы ПВО перехватили и уничтожили все БПЛА. Позже, соответствующую информацию подтвердило российское оборонное ведомство. 

Ранее сообщалось, что в Брянской области ВСУ обстреляли миномётами село Соловьёвка.

Читайте также: 

Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Калужской области

В Калужской области сбито шесть БПЛА

Над Белгородом сбили БПЛА самолëтного типа


#бпла
#всу
#минобороны
#пво
Читайте нас в
В Екатеринбурге ищут отца, который бросил дочь на детской площадке
03 августа 2023, 10:46

Фото: iStock/vmargineanu

В Екатеринбурге полиция ведет поиски родителей пятилетней Сони, которую отец бросил на детской площадке. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«В ходе разбирательства представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся», – сказал Горелых. 

Сейчас девочка находится в детском приюте, пока полиция устанавливает её личность, а также личности её родителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают жителей микрорайона, где был обнаружен ребенок, также распространятся ориентировки девочки.

Читайте также:

В Тюменской области в лесу обнаружили семью старообрядцев с детьми

В Екатеринбурге скончался мальчик, у которого 6 месяцев назад обнаружили герпес

В Подмосковье мать пыталась спасти тонущую дочь, но утонула сама


#полиция
#ребёнок
#мвд
#мужчина
#девочка
Читайте нас в
У летевшего из Москвы в Киргизию пассажирского самолёта отказал двигатель
03 августа 2023, 10:46

Фото: istockphoto/Takosan

Борт летел из Москвы в Ош, когда у него отказал двигатель.
Telegram-канал Aviaincident пишет, что инцидент произошёл с пассажирским лайнером во время снижения. У самолёта  отказал двигатель.

При этом пилотам удалось посадить борт в аэропорту назначения. Самолёт приземлился в авиагавани Оша. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Ранее пассажирский самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает транспортная прокуратура региона в своем телеграмм-канале. В результате происшествия, никто не пострадал. В настоящее время специалисты проводят техническую оценку состояния самолета и дают оценку соблюдению безопасности при полетах. Экипаж воздушного судна принял решение прервать взлет и вернуться на место стоянки самолетов. Инцидент произошел перед взлетом, при разбеге самолета, уточнили в прокуратуре.

Читайте также:

Военный лётчик Попов: При попадании птицы в двигатель самолёта пилотам надо заходить на посадку

Авиаэксперт Герасимов: Лучшее средство отпугивания птиц в аэропортах – соколиная служба

Самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц
#самолет
#аэропорт
#пассажиры
Читайте нас в
Возросло число погибших при крушении вертолета Ми-8
Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае выросло до шести
03 августа 2023, 10:34

Фото: iStock/ BogdanV

Число погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае увеличилось до шести. человек. Об этом сообщил Минздрав Алтайского края.
Пострадавшая при крушении вертолёта женщина, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

Shot: В разбившемся на Алтае вертолете Ми-8 летели эзотерики

Мужчина, который также находился на борту Ми-8 находится в больнице, его состояние стабильно.

Ранее сообщалось о падении вертолета с туристами на Алтае. На борту находилось 13 человек.Причиной падения судна стал зацеп лопостями вертолета за провода. 

Читайте также: 
Вертолет погранслужбы ФСБ РФ Ми-26 лишился хвоста в аэропорту Якутска

От рухнувшего на Алтае вертолета практически ничего не осталось

Девять человек погибли в авиакатастрофе в международном аэропорту суданского города Порт-Судан
#женщина
#вертолёт
#человек
#мужчина
#рф
Читайте нас в
Отец увез на велосипеде 5-летнюю дочь и бросил на улице
В Екатеринбурге на улице нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку
03 августа 2023, 09:34

Фото: iStock/SB Arts Media

Правоохранители Екатеринбурга разыскивает родителей 5-летней девочки, которую отец забрал на велосипедную прогулку и бросил на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД.
Отец малолетней отправился вместе с ней на прогулку на велосипеде накануне вечером. Оставив девочку на детской площадке, мужчина скрылся.

На одинокого ребенка обратили внимание проходящие мимо площадки люди. Прибывшие на место обнаружения девочки сотрудники полиции установили, что отец оставил ее на площадке и пообещал вернуться за ней, однако, так и не пришел. 

Малолетняя помещена в приют. Родителей девочки разыскивают. 

Читайте также: 

На Алтае пятилетняя девочка утонула в реке

В США скончался ребенок, запертый в раскаленной на солнце машине на 8 часов

В Мурманской области пропали туристы с детьми
#ребёнок
#приют
#отец
#сотрудники
#девочка
#площадки
Читайте нас в
В Тюменской области в лесу обнаружили семью старообрядцев с детьми
03 августа 2023, 09:33

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

В Упоровском районе Тюменской области в лесу обнаружена семья старообрядцев с малолетними детьми.
Родители прячут детей от органов соцзащиты и не оформляют никаких документов, пишет объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в Telegram-канале.

Семья живёт примерно в 3 км от деревни Боровушка. Её обнаружили в феврале 2023 года. Дети в возрасте года и трёх лет не имеют свидетельств о рождении, в поликлиниках на учёте не состоят. Отец объясняет, что они старообрядцы, и в больницу нет нужды обращаться. Показывать детей кому-либо мужчина отказывается, но пообещал оформить необходимые документы.

Супружескую пару проверили полицейские. Оснований для возбуждения дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не обнаружили. Органы соцзащиты обратились в суд с иском для установления материнства в отношении детей. Суд удовлетворил исковое заявление частично.

Читайте также:

В Екатеринбурге скончался мальчик, у которого 6 месяцев назад обнаружили герпес

В Красноярском крае отец с двумя маленькими сыновьями утонули, катаясь на гидроцикле

Депутат Власов предложил выделить дополнительные выходные родителям детей до года
#дети
#родители
#семья
Читайте нас в
В якутском селе Олекминское в пожаре погибли два человека
03 августа 2023, 09:20

Фото: iStock/FelixRenaud

В якутском селе Олекминское в ночь на 3 августа вспыхнул пожар в частном доме.
Telegram-канал Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Республике Саха (Якутия) сообщает, что в пожаре погибли две женщины, личности которых устанавливают.

В тяжелом состоянии в больницу доставлен пострадавший мужчина.

Следователи начали проверку.

Ранее сообщалось, что женщина, которая пострадала при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае, скончалась в больнице Барнаула. Число погибших в аварии достигло 6, пишет ТАСС. Ещё одному пострадавшему мужчине, который находится в стабильном состоянии, в полном объёме оказывают медицинскую помощь.

27 июля произошло крушение и возгорание Ми-8. Вертолёт принадлежал авиакомпании «Алтай авиа». По предварительной версии, при посадке в Тюнгуре вертолёт задел электрические провода. После чего упал и загорелся. На борту были экипаж и группа туристов, всего 16 человек, 6 из которых погибли.

Читайте также:

В Екатеринбурге скончался мальчик, у которого 6 месяцев назад обнаружили герпес

В Барнауле умерла пострадавшая при крушении вертолёта Ми-8

Во Флориде акула напала на сёрфера
#пожар
#спасатели
#чп
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников