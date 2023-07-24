Военный эксперт Калинин заявил, что Украина для отчетности ударила беспилотниками по Москве

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В ночь на 24 июля беспилотники атаковали несколько зданий в Москве. Дроны ударили по нежилым зданиям на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва около четырёх часов утра.
Военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Вячеслав Калинин рассказал «Радио 1», что это жест отчаяния со стороны Украины.
По словам военного эксперта, система безопасности и предупреждения в России отвечает всем стандартам качества. Однако непрекращающиеся атаки беспилотников показывают, что в работе систем есть уязвимости. Вячеслав Калинин призвал провести работу над ошибками, выявить все слабые места, чтобы предотвратить подобное в будущем.
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«Это жест отчаяния и некий отчёт перед своим работодателями и кураторами из-за океана. Мы наблюдаем, что последние месяцы беспрецедентно выделяется денежная помощь со стороны стран Запада, бесконечные эшелоны, потоки машин, танков, снаряжения продолжают перемещаться на Украину, чтобы противостоять нашим Вооружённым силам. Всё это неэффективно, всё это уничтожается», — подчеркнул Калинин.
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Екатерина Шмакова