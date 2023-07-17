Военный эксперт Леонков объяснил, почему ВСУ ударили по Крымскому мосту с моря

Фото: iStock/Dmetsov
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что усиление мер безопасности на Крымском мосту стало причиной того, что украинские военнослужащие подвергли его атаке с моря. Они использовали надводные беспилотники.
В беседе с изданием NEWS.ru он рассказал, что до этого мост был атакован с воздуха, тогда на нем подорвали фуру. По его словам, ВСУ не удается разобраться в вопросах, связанных с работой взрывчатки, так как они не имеют информации о том, какова прочность разных участков конструкции.
Напомним, в утреннее время 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о ЧП на Крымском мосту. Тогда он не раскрыл подробности произошедшего.
Жертвами трагедии стали два жителя, которые прибыли из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя жена. Их дочь, которая находилась с ними в автомобиле госпитализирована.
Читайте также:
Сенатор Ковитиди прокомментировала теракт на Крымском мосту
Хуснуллин: Опоры Крымского моста предварительно не пострадали
Полковник Матвийчук заявил, что Крымский мост атаковали малозаметные дроны примерно с 300 кг взрывчатки
«Когда ВСУ подрывали фуру, расчет был на то, что сломаются опоры, а не перекрытие. Но опоры устояли как в прошлый раз, так и в этот, если бы их теракт удался — жертв было бы гораздо больше», - объяснил Леонков.
Жертвами трагедии стали два жителя, которые прибыли из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя жена. Их дочь, которая находилась с ними в автомобиле госпитализирована.
Читайте также:
Сенатор Ковитиди прокомментировала теракт на Крымском мосту
Хуснуллин: Опоры Крымского моста предварительно не пострадали
Полковник Матвийчук заявил, что Крымский мост атаковали малозаметные дроны примерно с 300 кг взрывчатки
Татьяна Лаврова