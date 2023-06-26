Военный эксперт Матвейчук объяснил, почему не закрывают дело против Пригожина

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По словам собеседника, следователи должны проверить Пригожина на подстрекательство мятежу. Только в случае отсутствия доказательств, он перестанет находиться под следствием.
«Обвинения ему были предъявлены по каким-то признакам, в данном случае подстрекательство мятежу было налицо. Сейчас прокуратура проведет следствие, было ли реальное подстрекательство мятежу. Если было, то будут проводиться все процессуально выдержанные мероприятия. Если нет, то дело будет закрыто. Вполне возможно, что он находится под следствием, хотя все обвинения с него сняты», — сказал Матвейчук.Подполковник подчеркнул, что за призыв к вооруженному мятежу Евгению Пригожину грозит до 20 лет колонии.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Оборонное ведомство в ответ на обвинения сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Пригожина, не соответствует действительности. ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва Пригожина к вооруженному мятежу.