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Волгоградские сотрудники ГИБДД нашли наркотики в фальшивом пальце пассажира машины

24 августа 2023, 21:09

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Кировского района Волгограда остановили для обычного досмотра автомобиль «фольксваген». В накладном резиновом пальце пассажира машины бдительные полицейские обнаружили наркотическое вещество.

Как только сотрудники ДПС начали осмотр машины, они заметили, что сидящий на переднем сидении пассажир вдруг стал сильно нервничать. Тогда полицейские решили провести личный досмотр, в процессе которого полости в искусственного пальца 36-летнего мужчины они обнаружили полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом, сообщает официальный телеграм-канал ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Неизвестное вещество было направлено на экспертизу. Исследование, проведенное специалистами регионального экспертно-криминалистического центра показало, что порошок является сильнодействующим наркотическим веществом синтетического происхождения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела.

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Осколки снаряда ВСУ попали в палату с двумя младенцами в роддоме
В ДНР осколки снаряда ВСУ попали в палату с двумя младенцами в роддоме
24 августа 2023, 21:31

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Осколки снаряда ВСУ прилетели в палату с новорожденными в ДНР. Об этом пишет издание РИА Новости.
Охранник роддома находился на своем рабочем месте, когда ВСУ выпустили боеприпасы по ДНР. Он рассказал, что снаряды упали в трех метрах от окна, влетев в здание. В палате находились новорожденные младенцы. 

Отмечается, что снаряды были западного производства. В результате происшествия, пострадавших нет. 

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Минюст США подал судебный иск в отношении компании SpaceX
24 августа 2023, 21:13

Фото: iStock/Jon Rehg

Минюст США подал в суд на компанию Илона Маска SpaceX за дискриминацию беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно судебному иску, с сентября 2018 по май 2022 года компания SpaceX отговаривала беженцев от подачи заявлений на трудоустройство и не принимало их на работу только из-за иммиграционного статуса. Такие действия противоречат Закону об иммиграции и гражданстве.

Компания в своё оправдание заявила, что существующие экспортные ограничения производимой продукции не дали возможности трудоустроить мигрантов. При этом, в минюсте заявили, что беженцы обладают теми же правами, что и граждане США, соответственно, если вторых принанимают на работу, не беря в расчёт ограничения, то и с приезжими гражданами стоит поступать также.

Теперь Минюст требует возмещения компенсации всем пострадавшим от дискриминационных действий компании SpaceX. Сумму выплат озвучит суд.

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«ЛизаАлерт»: Основателя группы «Алиса» Шаталина нашли живым
24 августа 2023, 20:46

Фото: iStock/Juan Hernandez Carmona

Пропавший в Санкт-Петербурге основатель и бывший гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин найден живым. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Питер».
Родственники попросили не разглашать информацию о том, где был найден музыкант, и по какой причине он пропал.

Ранее сообщалось, что 63-летний Шаталин ушёл из дома 22 августа и не вернулся. Искать его начали только сегодня, 24 августа.

Андрей Шаталин – советский и российский гитарист, клавишник, автор песен. Вместе с товарищами он создал музыкальную рок-группу «Алиса, доктор Кинчев и другие», название которой впоследствии сократилось до одного слова. Он покинул созданный коллектив в 2003 году.

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В Сочи горит четырехэтажный многоквартирный дом
В Сочи пожар площадью 550 «квадратов» в четырехэтажном доме
24 августа 2023, 20:18

Фото: iStock/Kara Capaldo

Крыша многоквартирного дома в Сочи загорелась на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС по региону.
Из жилого дома были эвакуированы все жильцы. 

По информации ведомства, тушение пожара затруднено из-за плотной застройки. Информации о пострадавших нет. Специалисты выясняют, что могло стать причиной возгорания. Для ликвидации огня задействована 21 единица техники. 

Прежде сообщалось, что на строительном рынке в Истре вспыхнул пожар. ​Пострадавших и погибших в результате ЧП нет. 

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#всу
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Путин: Расследование катастрофы с самолётом Пригожина будет доведено до конца
24 августа 2023, 19:21

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что расследование катастрофы с самолётом главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина обязательно будет доведено до конца.
Об этом президент заявил во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех, ну почти», Путин подчеркнул, что Следственный комитет России уже начал предварительное расследование происшествия.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Он отмечал, что погибший глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин был талантливым бизнесменом, а также напоминал, что накануне Пригожин вернулся из Африки.

Кроме этого, в связи с трагедией, которая унесла жизни десяти людей, находившихся на борту частного самолета, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что расследование будет проведено в полном объёме.

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#следственный комитет
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#евгений пригожин
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Устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения
Шапша: Виновник ДТП в Калуге был в состоянии наркотического опьянения
24 августа 2023, 18:35

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что водитель, устроивший ДТП в Калуге, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом глава региона написал в своем телеграмм-канале.
Предположения подтвердил результат медицинского освидетельствования. Виновник ДТП находился под действием наркотического вещества. 

В результате аварии, пострадали 11 человек. На полном ходу, автомобиль влетел в остановку, на которой стояла толпа людей. Среди пострадавших есть дети. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

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#аварии
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На месте падения самолета Пригожина обнаружили оружие и боеприпасы
Mash: На месте крушения самолета Пригожина найдены оружие и гранаты
24 августа 2023, 18:07

Фото: iStock/Epitavi

Следственные органы обнаружили на месте крушения самолета Евгения Пригожина гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Об этом информирует телеграмм-канал Mash.
Принадлежность найденных боеприпасов устанавливается.

По версии следствия, снаряды принадлежали бойцам ЧВК, которые были пассажирами самолета. рассматривается версия о неосторожном обращении с оружием. Также, по информации портала, правоохранители рассматривают версию теракта и ошибки пилота. 

В результате крушения бизнес-джета погибли десять человек. По информации Росавиации, на борту находился Евгений Пригожин. Тела погибших направлены на экспертизу. 

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#человек
#евгений пригожин
#чвк
#тела
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В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин
24 августа 2023, 17:47

Фото: istockphoto/Pro2sound

В Санкт-Петербурге без вести пропал один из основателей и бывший гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. По информации волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», он ушел из дома вечером 22 августа и бесследно исчез.
Поисковики просят помощи в розысках музыканта. Мужчина имеет худощавое телосложение, рост его около 175 сантиметров. Был одет в черную кожаную куртку, темно синюю футболку, черные брюки. На его голове была зеленая кепка, а в руках черный зонтик. 

Андрею Шаталину 63 года, он родился и вырос в Красноярске. В 1980 году молодой человек приехал в Ленинград и поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет. Во время учебы в составе студенческого отряда он участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали.

В 1981 году Андрей вместе со студентами Железнодорожного института (ЛИИЖТ) основал группу «Демокритов колодец», а в 1983 году стал гитаристом новой рок-группы «Алиса, доктор Кинчев и другие» , которую основал Святослав Задерий по прозвищу Алиса, пригласив для участия в ней в качестве вокалиста московского рокера Константина Панфилова (Кинчева). Позже название сократилось до одного слова.



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#мужчина
#поисковики
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В Хабаровске силовики расстреляли машину мигранта, сбившего сотрудника ФСБ
В Хабаровске ранен мигрант, сбивший сотрудника ФСБ при попытке бегства
24 августа 2023, 17:22

Фото: iStock/z1b

Мигрант наехал на сотрудника ФСБ, уходя от погони. Силовики применили оружие для задержания нелегала. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, сотрудники ФСБ проводили рейд возле автовокзвла, в результате которого, был выявлен мигрант-нелегал.

Мужчина попытался сбежать от силовиков на автомобиле и сбил сотрудника ФСБ. Для его задержания было применено оружие. Силовики несколько раз выстрелили по машине, на которой нарушитель намеревался скрыться. Мигрант получил ранение. 

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