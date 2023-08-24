Волгоградские сотрудники ГИБДД нашли наркотики в фальшивом пальце пассажира машины

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Инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Кировского района Волгограда остановили для обычного досмотра автомобиль «фольксваген». В накладном резиновом пальце пассажира машины бдительные полицейские обнаружили наркотическое вещество.
Неизвестное вещество было направлено на экспертизу. Исследование, проведенное специалистами регионального экспертно-криминалистического центра показало, что порошок является сильнодействующим наркотическим веществом синтетического происхождения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела.
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