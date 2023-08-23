Волгоградский суд признал геноцидом действия нацистов под Сталинградом

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Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия нацистов под Сталинградом, сообщает «РИА Новости».
С 1 августа 2023 года в Волгоградском суде слушается заявление прокуратуры о признании геноцидом действия нацистов под Сталинградом во время Великой Отечественной войны.
В результате, суд удовлетворил заявление прокуратуры Волгоградской области.
Напомним, в ходе блокады Сталинграда погибли 350 тысяч человек.
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В результате, суд удовлетворил заявление прокуратуры Волгоградской области.
«Символично, что суд вынес решение 23 августа, в годовщину начала бомбардировки Сталинграда в 1942 году. Жаль, что многие, кто ждал этого, не дожил. Но жители, пережившие ужасы Сталинградской битвы, будут сегодня с особым чувством вспоминать о погибших матерях», - прокомментировала ситуацию глава организации «Дети Сталинграда» Галина Егорова.
Напомним, в ходе блокады Сталинграда погибли 350 тысяч человек.
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Евгения Парфентьева