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Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину

12 июля 2023, 13:32

Фото: iStock/SergeyPankratov

Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе.
Информация о трагичной гибели мужчины размещена на официальном сайте ведомства.

В органах власти Ткачев работал около 17 лет и был награжден многочисленными грамотами. Комитет тарифного регулирования выразил близким погибшего соболезнования.


Сообщается, что в Анапе, во время штормового предупреждения, в море тонула женщина. Ткачев спас ее, однако, сам выбраться на берег не смог, его унесло в море сильным течением.

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#чиновник
#Волгоградская область
#Анапа
#спасение
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Три человека пропали без вести при потопе в Туапсинском районе Краснодарского края
12 июля 2023, 13:12

Фото: iStock/horkins

Три человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани.
Сотрудники спасательных служб осуществляют работы по поиску пропавших. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграмм-канале.

В настоящее время, информации о пострадавших в результате стихии нет. Для ликвидации последствий наводнения задействовано около 50 единиц спецтехники и 300 специалистов. Сообщается, что системы оповещения населения были сработаны вовремя. 

Ранее сообщалось, что в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС. 

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#пропавшие
#Кубань
#ливни
#Туапсинский район
#ЧС
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Следствие просит арестовать двух снявших скальп с молодого человека в Электростали
12 июля 2023, 11:42

Фото: Istockphoto / Elena Horrmann

Следователи просят суд арестовать двух мужчин, подозреваемых в нападении в Электростали на 19-летнего молодого человека, которому сняли скальп из-за цвета волос. Об этом заявили в СКР.
Ранее в областном главке МВД информировали, что на улице города повздорили трое мужчин. Причиной конфликта стал зелёный цвет волос молодого человека. В итоге ему нанесли «скальпированную рану волосяной части головы». 
 
Оба подозреваемых задержаны. Позже они признались, что в тот день распивали спиртное. Правоохранители установили, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и кражу. 
 
В ближайшее время планируется предъявить задержанным обвинения. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#преступление
#молодой человек
#СКР
#МВД
#Электросталь
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В Москве скончалась дочь экс-губернатора Пензенской области
12 июля 2023, 10:55

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Умерла дочь бывшего губернатора Пензы Наталья Бочкарева, в возрасте 44 лет.
В оперативные службы обратилась консьержка дома, в котором проживала женщина. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

По ее словам, Бочкарева накануне жаловалась на плохое самочувствие, после того, как женщина не открыла дверь, консьержка решила обратиться в полицию. В настоящее время, причины смерти дочери бывшего губернатора не установлены. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. 

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#Москва
#смерть
#Пенза
#экс-губернатор
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В Татарстане спасатели достали из реки автомобиль с двумя погибшими
12 июля 2023, 09:15

Фото: iStock/vmargineanu

В автомобиле, съехавшем в реку Меша в Татарстане, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.
Накануне, возле берега реки, были обнаружены палатки и бампер с госномером от автомобиля, сообщает МЧС России по региону.

В ходе проведения поисковых мероприятий, удалось обнаружить легковой автомобиль, который находился в реке. В ведомстве сообщили, что в извлеченном авто были тела мужчины и женщины. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением и допустил съезд с обрыва в воду. 

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#МЧС
#Татарстан
#автомобиль
#река
#погибшие
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В подмосковном Солнечногорске горят деревянные постройки
12 июля 2023, 07:11

Фото: iStock/Bilanol

Деревянные постройки горят в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров.
Спасатели предпринимают меры для того, чтобы пламя не распространилось на ближние дома и постройки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. 

Площадь пожара составила 3200 квадратных метров. ​Сотрудники МЧС предупредили об угрозе возгорания соседних домов и лесного массива. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Причина пожара ​выясняется. 

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#пожар
#Солнечногорск
#Подмосковье
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В Ангарске горит нефтеперерабатывающая установка
12 июля 2023, 04:31

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В Ангарске (Иркутская область) на площади в 240 квадратных метров загорелась установка по переработке нефтяных продуктов. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сейчас идет ликвидация возгорания.
На месте работают девять пожарных расчетов, они охлаждают стоящие рядом цистерны и ликвидируют открытое горение.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

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#пожар
#тушение пожаров
#Ангарск
#Иркутская область
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МЧС Свердловской области: в Екатеринбурге потушен пожар на площади в 1,5 тыс. квадратных метров
12 июля 2023, 04:10

Фото: iStock/Distortion_Media

Уральские пожарные ликвидировали открытое горение на площадке в Екатеринбурге под линией электропередачи, где горели деревянные поддоны и строительные бытовки на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили 12 июля в ГУ МЧС. по Свердловской области.
Как отметили в ведомстве, тушение пожара осложнялось «прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач и высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком».



В ликвидации огня принимало участие в общей сложности 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава.

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#МЧС
#Свердловская область
#Екатеринбург
#пожары
#тушение пожаров
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SHOT: Массовое отравление в детсадах Орска вызвано испорченным йогуртом
12 июля 2023, 03:32

Фото: iStock/romrodinka

Источником массового отравления детей в Орске мог стать испорченный йогурт, которым их накормили в садиках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.
По данным администрации Орска, в скорую помощь в общей сложности обратились 36 родителей с приблизительно одними и теми же жалобами на состояние детей —  тошнота, рвота, повышенная температура и жидкий стул. Восьмерых детей в итоге госпитализировали с диагнозом «пищевая интоксикация» в состоянии средней тяжести.

По результатам проверки было установлено, что все дети в возрасте от 3 до 6 лет являлись воспитанниками разных детсадов Орска. По данным администрации города, накануне их кормили йогуртом производства Новотроицкого молокозавода. Предварительно установлено, что датой его изготовления значилось 11 июля 2023 года.

Продукцию предприятия сейчас изымают, а его работа на время проверки приостановлена. Всем дошкольным учреждениям рекомендовали в срочном порядке сменить поставщика молочных продуктов, а всем бюджетным учреждениям Оренбуржья запретили в аномальную жару подавать их в пищу без предварительной термообработки.

Ранее в среду Минздрав Оренбургской области сообщил, что сразу у нескольких воспитанников детских садов Орска появились признаки отравления, все они находятся под наблюдением педиатров и инфекционистов.

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#Орск
#детсады
#массовое отравление
#йогурт
#Оренбургская область
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ТАСС: На Сахалине стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку
12 июля 2023, 03:16

Фото: iStock/Zastavkin

Прокуратура Сахалинской области ведет проверку по факту нападения стаи бродячих собак на семилетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Девочка шла по улице Инженерной в Углегорске, когда на нее напала целая стая бездомных собак. Спастись ей помогли прохожие, после чего ребенка доставили в больницу с рваными ранами.

В свою очередь, в пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что «по факту нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело».

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#бродячие собаки
#нападение на детей
#Сахалин
#прокуратура
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