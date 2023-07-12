Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину

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Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе.
Информация о трагичной гибели мужчины размещена на официальном сайте ведомства.
В органах власти Ткачев работал около 17 лет и был награжден многочисленными грамотами. Комитет тарифного регулирования выразил близким погибшего соболезнования.
Сообщается, что в Анапе, во время штормового предупреждения, в море тонула женщина. Ткачев спас ее, однако, сам выбраться на берег не смог, его унесло в море сильным течением.
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В органах власти Ткачев работал около 17 лет и был награжден многочисленными грамотами. Комитет тарифного регулирования выразил близким погибшего соболезнования.
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Анастасия Крестьянова