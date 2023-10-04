Волочкова, в шпагате, осквернила символ воинской славы России

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Анастасии Волочковой грозит до 3 лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы России, сообщает Telegram-канал SHOT.
Звезда российского балета опубликовала в социальных сетях фото, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на советский истребитель Ла-5, как отметили в СМИ, этот вид авиации применялся в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны. Также, именно этот истребитель использовался в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и многих других кино о войне.
Подобным поведением возмутились подписчики Волочковой и написали на неё заявление в полицию.
Добила балерина свою аудиторию подписав пост - «Ни дня без движухи».
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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Подобным поведением возмутились подписчики Волочковой и написали на неё заявление в полицию.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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Евгения Парфентьева