Волонтеры «Лизы Алерт» ищут в Петербурге пропавшую двухлетнюю девочку

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Двухлетняя девочка пропала в Петербурге. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Оперативные службы и волонтеры уже выехали на север города.
Малышка пропала в воскресенье, 20 августа. По информации «Фонтанки», это произошло около проспекта Маршала Блюхера. По предварительным данным, ребенок проживает вместе с отцом.
Волонтеры «Лизы Алерт» распространили ориентировку с описанием внешности девочки. Согласно ей, она была одета в сиреневую кофту, фиолетовые кроссовки, джинсы и розовую панаму. Рост девочки составляет 96 сантиметров, у неё серо-голубые глаза и русые волосы.
На момент написания материала поиски ребенка продолжаются. Любого из тех, кто видел девочку, попросили обращаться по телефону службы «Лизы Алерт» 8 (800) 700-54-52, или же незамедлительно вызвать экстренные службы.
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Волонтеры «Лизы Алерт» распространили ориентировку с описанием внешности девочки. Согласно ей, она была одета в сиреневую кофту, фиолетовые кроссовки, джинсы и розовую панаму. Рост девочки составляет 96 сантиметров, у неё серо-голубые глаза и русые волосы.
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Артем Путинцев