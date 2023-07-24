Волонтеры искали в лесу Питера женщину, а нашли труп мужчины

Фото: iStock/Aroma photography
В Санкт-Петербурге отряд волонтеров разыскивал женщину, потерявшуюся у Иликовской дороги, однако, обнаружить им удалось только труп мужчины, сообщает «РЕН ТВ».
«Труп без внешних признаков насильственной смерти лежал на спине под деревом. На вид мужчине было 50-60 лет. Рост около 175 см, нормального телосложения», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
При этом, по информации «РЕН ТВ», найденный мужчина умер уже давно. При нем не нашли никаких документов, особых примет у трупа также нет.
Читайте также:
В Москве задержан главный инженер ТЦ «Времена года», в котором погибли 4 человека
В следовавшем в Ростов-на-Дону иностранном сухогрузе нашли следы взрывчатки
В Иркутской области молния ударила в моющегося ребенка
Евгения Парфентьева