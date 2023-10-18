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«Вооружены до зубов»: Пьяные россияне побили и покусали водителя скорой помощи

В Барнауле двое пьяных мужчин побили и покусали водителя скорой помощи
18 октября 2023, 14:15
Фото: istock / Semen Salivanchuk

Фото: istock / Semen Salivanchuk

Двое мужчин в Барнауле избили и искусали водителя скорой помощи, который приехал к ним на помощь. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник в силовых структурах.

Инцидент случился вечером 15 сентября около бара на Кавалерийской улице, куда подъехала бригада скорой. Около заведения обнаружили двоих мужчин, которых решили доставить в больницу.

«В итоге один из «пациентов» ударил несколько раз водителя по лицу, а его товарищ прокусил сотруднику скорой помощи руку», — сообщил собеседник агентства

Источник уточнил, что пьяных мужчин разозлил водитель, который ворчал во помощи фельдшеру с размещением одно из «пациентов» на каталке. Медработники и водитель сильно не пострадали. Прокуратура Ленинского района города Барнаула дала указание о возбуждении уголовного дела по п. «а», ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

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В Варшаве мужчина притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах
В Варшаве поймали мужчину, притворявшегося манекеном, чтобы воровать в ТЦ
18 октября 2023, 14:50

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Представитель полиции Роберт Шумята сообщил, что в Варшаве 22-летний мужчина притворялся манекеном в торговых центрах, чтобы воровать.
Сообщается, что после закрытия торгового центра злоумышленник пользовался барами, ресторанами, а также подбирал себе одежду в брендовых магазинах. Сотрудникам службы безопасности одного из торговых центров Варшавы удалось обнаружить и задержать преступника.

Отмечается, что это был не первый случай такого рода преступления. Преступник похитил деньги из нескольких касс в другом торговом центре.

Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мошенники начали обманывать граждан и сотрудников компаний с помощью мессенджеров, маскируясь под руководителей различных организаций. 

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«Вооружены до зубов»: Пьяные россияне побили и покусали водителя скорой помощи
#деньги
#здание
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Прокуратура проверит московскую школу, в которой мальчика унизили в туалете
18 октября 2023, 14:41

Фото: iStock/Irina_Geo

Прокуратура Москвы проверит одну из столичных школ, после сообщения об унижении пятиклассника в туалете, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, шокирующие новости пришли из школы № 2025 на Большой Очаковской. 

К правоохранителям обратилась мать пятиклассника. Она рассказал, что одноклассники затащили его в туалет, поставили на колени и провели половым органом по его лицу. 

Отмечается, что оба мальчика — из благополучных семей, педсоставом характеризуются положительно.

Напомним, в детском хоккейном клубе Санкт-Петербурга подростки попытались изнасиловать сверстника клюшкой. Мать мальчика требует отстранить от работы тренера секции, а также отчислить из клуба всех нападавших.

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#мальчик
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Петербуржец с балкона совершил выстрелы из пневматики в здание школы
Девятнадцатилетний петербуржец выстрелил из пневматики в школу и испугался
18 октября 2023, 14:40

Фото: iStock/Prathaan

Девятнадцатилетний молодой человек обстрелял со своего балкона из пневматического пистолета здание школы в Петербурге, повредив стеклопакет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти.
Сообщается, что в правоохранительные органы обратилась 73-летняя директор школы, которая заявила о том, что стеклопакет школьного здания пострадал от стрельбы из пневматического пистолета. Пострадавших, в результате этого случая, нет.

После чего в полицию самостоятельно явился не работающий 19-летний молодой человек, который сообщил, что находясь на балконе, он разрядил свой пневматический пистолет и выстрелил в сторону учебного заведения. Он пояснил, что сильно испугался и спрятался.

По факту произошедшего проводится проверка.

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Официальные аккаунты Израиля удалили видео «удара из Газы» по больнице
Newsweek: Официальные аккаунты Израиля удалили видео удара из Газы по больнице
18 октября 2023, 14:28

Фото: istock / e-crow

Опубликованное Израилем видео, на котором утверждалось, что удар, совершенный по больнице Аль-Ахли, был нанесен ракетой из сектора Газа, спустя время удалили. Об этом проинформировало издание Newsweek.

«Официальные аккаунты X (ранее Twitter - прим. ред.) в Государстве Израиль и Майкл Герцог, посол Израиля в США, опубликовали видео, на котором утверждается, что взрыв в больнице произошел из-за ракеты, выпущенной из Газы», – пишут в публикации.
После публикации видео, журналист The New York Times Арик Толер опроверг точность отснятого материала из-за отметок времени в ролике. Он обратил внимание на то, что видео записали спустя 40 минут после взрыва в больнице. 

По данным информагентства, после этого заявления видео было стерто со всех аккаунтов без указания причины. 

Сообщается, что из-за ракетного удара по медучреждению большей части пострадали женщины и дети. Итого пострадавших насчитывается более 800 человек.

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Пьяный россиянин переоделся в полицейского и лез обниматься к прохожим
МВД: В Кузбассе пьяный мужчина, переодевшись полицейским, обнимал прохожих
18 октября 2023, 14:28

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Россиянина задержали, когда он, напившись, нарядился полицейским и вышел на улицу обниматься с прохожими, об этом сообщила пресс-служба МВД по Кемеровской области.
Инцидент произошёл в городе Белово. 

Полицейские задержали 23-летнего местного жителя, одетого в куртку и головной убор сотрудника правоохранительных органов. Задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к случайным прохожим и лез с ними обниматься. 

Позже мужчина извинился за свое поведение и заявил, что надел полицейскую форму и пошёл обнимать горожан, чтобы поднять всем настроение.

На задержанного составили протокол за незаконное ношение полицейской формы и мелкое хулиганство. Суд назначил ему административный арест на сутки и штраф размером в одну тысячу рублей.

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Мошенники стали писать гражданам в мессенджерах под видом начальников организаций

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#полицейские
#мужчина
#кемерово
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Мошенники стали писать гражданам в мессенджерах под видом начальников организаций
18 октября 2023, 14:17

Фото: Istockphoto / napong rattanaraktiya

В Подмосковье мошенники начали обманывать граждан и сотрудников компаний с помощью мессенджеров, маскируясь под руководителей различных организаций. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Сначала злоумышленники создают фейковый аккаунт руководителя организации, используя его фото и персональные данные. Затем с этого аккаунта злоумышленники начинают писать сотрудникам о необходимости выйти на связь с так называемым «куратором» по безопасности.
«После этого человеку поступает телефонный звонок. Собеседник представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает о попытке хищения принадлежащих ему или организации денег. Он просит перевести их на якобы безопасный счет или на помощь участникам СВО, предоставляя реквизиты подконтрольных компаний», – говорится в сообщении.
Подмосковный ГУРБ призвал жителей проявлять бдительность, не реагировать на рассылку подобных сообщений и предупредить о таком виде обмана коллег.

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#гурб
#московская область
#подмосковье
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В Польше умер ребенок, раненный во время нападения на группу дошкольников
18 октября 2023, 14:08

Фото: iStock/Chalabala

В Польше скончался ребёнок, раненный ножом во время нападения на группу дошкольников.
Радиостанция RMF FM сообщает, что тяжело раненный ножом 5-летний ребенок умер.
 
Напомним, неизвестный напал с ножом на дошкольников в польском городе Познань. Мужчина ранил 5-летнего мальчика.
 
Преступника задержали. Им оказался 71-летний местный житель. Мотивы пока не известны. Задержанного направили на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что в больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных. девочка проходила лечение в реанимационном отделении ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» с термическим ожогом, ей ставили капельницы. Медсестра во время ночного дежурства решила отсоединить систему для вливания инфузионных растворов от катетера и промыть его раствором.

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#польша
#чп
#дети
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В Химках задержали подростков, которые избивали школьников в школе и ТЦ
18 октября 2023, 13:56

Фото: iStock/mrohana

Подростков доставили в подразделение столичного СК.
«Уроженец республики Таджикистан и этнический азербайджанец, являющийся уроженцем Екатеринбурга, задержаны. Следователи проверят законность получения фигурантами гражданства РФ», — сообщает ведомство.
Тг-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В данный момент известно о четырёх эпизодах — в ТЦ на Ходынском бульваре и в школе №29 в Химках.
 
Следователи устанавливают соучастников и проверяют подростков на совершение похожих преступлений. В рамках дела оценят действия сотрудников территориальных правоохранительных органов и образовательного учреждения.

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#химки
#подростки
#школа
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Летевший из Дели в Лондон самолёт сел в Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира
Летевший в Лондон самолет сел в Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира
18 октября 2023, 13:38

Фото: iStock/Takosan

Летевший из Дели в Лондон самолёт сел в московском аэропорту Шереметьево из-за того, что один из пассажиров резко почувствовал себя плохо. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, Boeing 787 авиакомпании Air India летел в Лондон над Россией. Во время полета одному из пассажиров резко стало плохо. Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, ближайшим крупным аэропортом оказался столичный Шереметьево.

Таким образом в 10:10 самолёт приземлился именно там. Пассажира, чье самочувствие резко ухудшилось, сняли с борта. Его должны доставить в больницу в Химках. Сейчас самолет готовится к возобновлению полета в Лондон.

Ранее также сообщалось, что женщина умерла на борту рейса, выполнявшемся компанией «Аэрофлот» из Москвы в Барнаул. Она начала испытывать трудности с дыханием в салоне «Аэробуса А320» на высоте 10 тысяч метров. Бортпроводники пытались спасти пассажирку, однако она скончалась.


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#авиакомпании
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