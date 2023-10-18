«Вооружены до зубов»: Пьяные россияне побили и покусали водителя скорой помощи

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Двое мужчин в Барнауле избили и искусали водителя скорой помощи, который приехал к ним на помощь. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник в силовых структурах.
Инцидент случился вечером 15 сентября около бара на Кавалерийской улице, куда подъехала бригада скорой. Около заведения обнаружили двоих мужчин, которых решили доставить в больницу.
«В итоге один из «пациентов» ударил несколько раз водителя по лицу, а его товарищ прокусил сотруднику скорой помощи руку», — сообщил собеседник агентства
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