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Вооруженные мигранты напали с ножом на питерских лесбиянок

27 сентября 2023, 16:37
Фото: iStock/Shutter2U

Фото: iStock/Shutter2U

В Санкт-Петербурге вооруженные нелегалы напали с ножом на двух лесбиянок, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошел 25 сентября. Две девушки вышли из торгового центра и направились к дому. По пути к ним пристали двое уроженцев Таджикистана.

Один из мигрантов схватил девушку за кофту и начал оскорблять ее внешность. В этот момент подруги увидели в руках у мужчины нож, которым он угрожал схваченной.


К счастью, жительниц Петербурга спасла случайная прохожая. Она схватила мигранта за руку, в которой был нож, и потребовала отстать от девочек. Мужчины испугались и сбежали.

Одного из них вскоре схватила полиция. Выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за нарушение правил режима проживания в РФ. Сейчас правоохранители разыскивают и его друга, обоим грозит уголовная ответственность.

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Физрук рассказал, что ученик в ходе конфликта во Владивостоке «послал» его
27 сентября 2023, 16:35

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Учитель физкультуры, который избил шестиклассника на уроке во Владивостоке, рассказал о причинах конфликта. Об этом сообщает RT.
Физрук рассказал, что преподаватель технологии позвала его в класс, по причине того, что не могла самостоятельно справиться с детьми, которые плохо себя вели и бросались бумажками.

«Я попросил этого ученика пересесть, и он послал меня на три весёлые буквы», — цитирует физрука RT.

Мужчина отметил, что его уже вызвали в полицию для дачи показаний.

Напомним, во Владивостоке физрук напал на школьника и попытался его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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Три человека пострадали в массовом ДТП на юге Москвы
27 сентября 2023, 16:18

Фото: iStock/RobertCrum

На юге Москвы произошло ДТП с участие пяти автомобилей, известно о трех пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«На Кировоградской улице в сторону области произошло ДТП с участием пяти иномарок», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Накануне стало известно, что маршрутное такси врезалось в столб освещения в Богородском городском округе. Всего в маршрутке находился 21 человек. По предварительным данным, пострадали девять пассажиров, в том числе ребёнок.

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#дпс
#машина
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На предприятии под Варшавой прогремел мощный взрыв
В результате взрыва на предприятии под Варшавой погибли два человека
27 сентября 2023, 16:17

Фото: iStock/dzika_mrowka

На одном из польских предприятий прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли два сотрудника, об этом сообщила полицейский комендант Паулина Онишко.
Трагедия произошла в городе Тархомин, неподалеку от Варшавы. Взрыв прогремел в одном из помещений производственного предприятия.

На место происшествия был отправлен спасательный вертолёт, однако, двое сотрудников, которые в момент взрыва выполняли сварочные работы, погибли, несмотря на оказанную им медицинскую помощь.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия для установления причин взрыва.

Согласно уточнённым данным, по меньшей мере 68 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. В то же время в Минздраве Армении сообщили, что заявление министра Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом.

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#предприятия
#происшествия
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#погибшие
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В Сочи задержали начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю
27 сентября 2023, 15:59

Фото: iStock/BrianAJackson

56-летний генерал-лейтенант Олег Волынкин задержан в одной из гостиниц на федеральной территории «Сириус».
«Живая Кубань» сообщает, что генерал-лейтенант внутренней службы был в служебной командировке. Операцию по задержанию проводили столичные следователи. В данный момент генерала могут доставлять в Краснодар.

По предварительной версии, он подозревается в нарушении статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Должность начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Волынкин занимал с марта 2020 года. 

Ранее сообщалось о задержании бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, об этом рассказала его жена Вероника Зонабенд.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (Нагорного Карабаха), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», - прокомментировала ситуацию Зонабенд. Отмечается, что Варданян был задержан на КПП в Лачинском коридоре.
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На острове Бали задержали голого россиянина


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#задержание
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На острове Бали задержали голого россиянина
27 сентября 2023, 14:52

Фото: istockphoto/grinvalds

На Бали полицейские задержала россиянина, который ходил по улицам голым.
Российский турист объяснил своё поведение лунатизмом, пишет портал Kompas.com.
 
27 сентября местные жители сообщили в полицию, что в общественных местах заметили голого мужчину, которым оказался 34-летний россиянин. Мужчина признался, что страдает лунатизмом и принимает лекарства.
 
Иммиграционные документы россиянина оказались в порядке, поэтому правоохранители ограничились предупреждением.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что джинсы в Северной Корее считаются признаком американизации. Также в КНДР нельзя одеваться и вести себя вызывающе, нельзя красить волосы, делать пирсинг. За просмотр сериалов или фильмов, которые создали в Южной Корее, можно попасть в тюрьму сроком от 5 до 15 лет.

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#полиция
#туризм
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В гараже жителя столицы обнаружили огромный схрон оружия, включая танковое
Полиция: У москвича изъяли арсенал, включающий танковое орудие
27 сентября 2023, 14:43

Фото: iStock/Diy13

В гараже 53-летнего жителя Москвы обнаружили целый склад оружия, включая танковое, об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».
«Оперативники изъяли из бокса противотанковые ружья, снаряды, гранаты, мины, электродетонаторы, капсюли-воспламенители, осколок артиллерийской мины с тротилом, карабины, винтовку, 828 предмета, похожих на патроны, военные дымы и пиротехнику», - прокомментировали ситуацию представители полиции. 

В гараже также нашли взрывчатое вещество. Как показала экспертиза, москвич хранил у себя бездымный порох промышленного изготовления массой более 380 грамм.

Отмечается, что в квартире фигуранта обнаружили предметы, запрещенные к обороту на территории России.

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело.

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#уголовное оружие
#москва
#взрывчатка
#гараж
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Трое россиян вывезли мигранта в лес, чтобы раздеть и унизить
Под Челябинском трое молодых людей вывезли в лес мигранта и издевались над ним
27 сентября 2023, 14:28

Фото: iStock/nito100

Трое жителей Челябинской области вывезли в лес мигранта, чтобы поиздеваться над ним, сообщает 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации СМИ, фигуранты этого дела, одному из которых 17 лет, выложили видеоролик с издевательствами в интернет самостоятельно. На кадрах видно, что уроженца Таджикистана заставили раздеться, привязали к дереву угрожали пистолетом, а затем накинули веревку на шею и заставили лаять. 

По словам авторов ролика, эти пытки послужили наказанием за то, что мигрант похитил двух 15-летних девочек и надругался над одной из них.

Однако, позже стало известно, что никаких детей мужчина не похищал. Фигуранты написали мигранту от лица девушки в социальных сетях, и пригласили на встречу, а когда потерпевший пришел, то затолкали его в багажник и вывезли в лес. 

Все трое садистов задержаны, против них возбуждено уголовное дело.

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Башкирские чиновники объяснили, зачем прифотошопили форму погибшему военному

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#челябинск
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Башкирские чиновники объяснили, зачем прифотошопили форму погибшему военному
27 сентября 2023, 14:12

Фото: iStock/mawielobob

В Башкирии объяснили, зачем прифотошопили погибшего участника СВО на фото с церемонией награждения, сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в сети разгорелся скандал. В июле 2023 года администрация Янаульского района опубликовала фото участника СВО Артура Султангалиева. На фото ему вручают награду за участие в специальной военной операции.

Однако, трогательные кадры оказались неаккуратным фотошопом, который сразу разглядели пользователи сети. Тело Султангалиева было криво «врезано» в фотографию, в то время как сам мужчина находился в больнице с тяжелыми ранениями. 

Башкирские чиновники объяснили, почему решили отфотошопить фото с награждением. Оказалось, что герой СВО в это время действительно проходил лечение, и на награждение пришел в сланцах и шортах (оригинальное фото опубликовал Baza). 

Чтобы опубликовать красивые кадры с награждения, чиновники решили «нарядить» военного в форму, однако, сделать это качественно не получилось.

25 сентября Султангалиев скончался в больнице. 

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Под обстрелом Донецка погиб мирный житель
Мэр Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Донецка
27 сентября 2023, 14:00

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате обстрела Донецка погиб мирный житель, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района также погиб мужчина 1960 года рождения», - прокомментировал ситуацию Кулемзин.

Ранее мэр сообщал, что снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, в результате чего здания получило значительные разрушения. Он также отметил, что под завалами остаются пострадавшие.

По информации Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за 585 дней эскалации в ДНР погибли 4703 мирных жителя, в том числе 139 детей. Число пострадавших за это же время составило 5254, среди них 351 ребенок.

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