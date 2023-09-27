Вооруженные мигранты напали с ножом на питерских лесбиянок

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В Санкт-Петербурге вооруженные нелегалы напали с ножом на двух лесбиянок, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошел 25 сентября. Две девушки вышли из торгового центра и направились к дому. По пути к ним пристали двое уроженцев Таджикистана.
Один из мигрантов схватил девушку за кофту и начал оскорблять ее внешность. В этот момент подруги увидели в руках у мужчины нож, которым он угрожал схваченной.
К счастью, жительниц Петербурга спасла случайная прохожая. Она схватила мигранта за руку, в которой был нож, и потребовала отстать от девочек. Мужчины испугались и сбежали.
Одного из них вскоре схватила полиция. Выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за нарушение правил режима проживания в РФ. Сейчас правоохранители разыскивают и его друга, обоим грозит уголовная ответственность.
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Один из мигрантов схватил девушку за кофту и начал оскорблять ее внешность. В этот момент подруги увидели в руках у мужчины нож, которым он угрожал схваченной.
Одного из них вскоре схватила полиция. Выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за нарушение правил режима проживания в РФ. Сейчас правоохранители разыскивают и его друга, обоим грозит уголовная ответственность.
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Евгения Парфентьева