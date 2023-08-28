Фото: iStock/Chalabala
В пригороде Ноябрьска вооруженный мужчина открыл огонь по судебным приставам и пригрозил сжечь каждого, кто приблизится к нему. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
Он также несколько выстрелов произвел в свой собственный автомобиль, чтобы помешать МЧС ликвидировать возгорание. Мужчина заявляет, что готов поджечь каждого, кто к нему приблизится. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Читайте также:
Yeni Şafak: Один человек погиб во время перестрелки в турецком отеле
Несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде
В Подольске мужчина открыл стрельбу
Анастасия Крестьянова