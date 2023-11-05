Вооружённый мужчина, удерживавший дочь в заложниках в аэропорту Гамбурга, сдался

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Вооружённый мужчина, более 15 часов удерживающий в заложниках свою дочь на территории аэропорта Гамбурга, сдался. Об этом на своей странице в соцсети X написала местная полиция.
Напомним, что в субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт, по предварительным данным, из-за удержания заложников. Затем стало известно, что вооружённый мужчина удерживал в автомобиле свою четырёхлетнюю дочь. По словам полицейских, причиной такого поступка мужчины мог стать спор об опеке.
Отмечалось, что 35-летний турок хотел вывезти свою дочь в Турцию. Он въехал на автомобиле на взлётно-посадочную полосу, где производилась посадка на самолёт Turkish Airlines. В связи с этим пришлось эвакуировать всех пассажиров.
В воскресенье полиция сообщила, что мужчина покинул свою машину, после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что ребёнок не пострадал.
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Причиной событий в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке над ребёнком
Bild: Мужчина в аэропорту Гамбурга удерживает в заложниках четырёхлетнего ребёнка
Аэропорт Гамбурга экстренно закрыт из-за прорвавшегося туда вооружённого мужчины
Отмечалось, что 35-летний турок хотел вывезти свою дочь в Турцию. Он въехал на автомобиле на взлётно-посадочную полосу, где производилась посадка на самолёт Turkish Airlines. В связи с этим пришлось эвакуировать всех пассажиров.
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Причиной событий в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке над ребёнком
Bild: Мужчина в аэропорту Гамбурга удерживает в заложниках четырёхлетнего ребёнка
Аэропорт Гамбурга экстренно закрыт из-за прорвавшегося туда вооружённого мужчины
Анастасия Чинкова